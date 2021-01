Leiden koerst af op referendum over Roomburgerpark: wel of geen extra hockeyveld

Inwoners van Leiden mogen in maart bij een referendum stemmen over de herinrichting van het Roomburgerpark. De gemeente wil daar onder meer een vierde kunstgrasveld voor de Leidse hockeyclub Roomburg neerleggen en het groen wat daarbij verloren gaat, in de directe omgeving compenseren. Een deel van de bewoners ziet die plannen niet zitten en kwam in actie. Er moesten minimaal 5000 handtekeningen worden opgehaald om een referendum te eisen. Dinsdag werd bekend dat er in totaal al 5848 handtekeningen binnen zijn gekomen.

Afgelopen jaar heeft de gemeente met omwonenden, scholen, sportverenigingen en de speeltuinvereniging gewerkt aan een nieuw plan voor het park in de Professorenwijk. In de plannen voor het 'Wijksportpark Roomburgerpark' verhuist de speeltuin, krijgt de hockeyclub er een vierde veld bij en wordt het schoolplein van de Lorentzschool vergroend en meer bij het park getrokken. De tennisvereniging behoudt wat ze nu hebben, schreef mediapartner Sleutelstad eerder.

Deze plannen riepen weerstand op bij een deel van de bewoners van de wijk. Zo ook bij huisarts Jeroen Birnie. Hij hamert op de gezondheid van de wijkbewoners. Sporten is goed voor de mensen, maar een groen park waar je op een prettige manier kunt verblijven, is volgens Birnie net zo belangrijk. Volgens de dokter staan de voorgestelde maatregelen in geen verhouding tot de 'zesduizend vierkante meter plastic' zoals hij het vierde hockeyveld omschrijft dat de gemeente in het park wil aanleggen. En dus werden er handtekeningen opgehaald voor een referendum.

'Megalomaan plan'

'Heel goed dat er een referendum komt over dit park', zegt een man die er dinsdagmiddag zijn hond uitlaat. 'Ik ben tegen de uitbreiding. Ik heb zelf kinderen die hockeyen, maar ik denk dat hier genoeg mensen wonen die geen tuin hebben maar wel behoefte hebben aan groen.' Een ander hondenbaasje vult aan: 'Het gaat veel overlast veroorzaken en er gaat veel groen weg, dat vind ik heel erg. Er komen wel wat boompjes voor terug, maar het is eigenlijk een megalomaan plan.'

Het is de bedoeling dat de hockeyclub er een vierde kunstgrasveld bij krijgt, omdat de club uit z'n voegen barst. De vereniging heeft nu zelfs een ledenstop. Bewoners vragen zich af of dat wel zo is. 'En de vraag is of de hockeyclub moet groeien of dat er misschien op een andere plek in Leiden nog gewoon een hockeyclub bij moet komen. En als de coronacrisis nog even doorzet, lost het probleem zich dan niet vanzelf op omdat het geld van mensen op zal zijn', vraagt een voorbijganger zich af.

Gemeenteraad moet formeel besluit nemen

Op 28 januari neemt de Leidse gemeenteraad een besluit over het vervolgtraject van het referendum. 'De gemeenteraad moet nu formeel een besluit nemen of er een referendum komt', vertelt een woordvoerder van de gemeente Leiden.

Als de gemeenteraad groen licht geeft, wat in de lijn der verwachtingen ligt, is het aan de gemeente om het referendum te organiseren. Leidenaren kunnen dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart tegelijkertijd stemmen voor het referendum.

