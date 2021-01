Armin en Ruben bereiken wekelijks een miljoenenpubliek: 'Dat is haast niet te bevatten'

Het begon allemaal in zijn ouderlijk huis in Koudekerk aan den Rijn, waar zijn muzikale roots liggen. Daar kreeg Armin de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten door zijn vader. Terwijl hij als kind in bed lag, werd er beneden klassieke muziek gedraaid. En het lag wel in de lijn der verwachting dat het daarna niet lang meer zou duren tot het radiovirus om de hoek kwam kijken. 'Als klein jongetje op de fiets naar school luisterde ik al naar radioshows met dancemuziek', vertelt de inmiddels 44-jarige Armin. 'Zoals Krapuul De Lux, RAVE Radio en For Those Who Like To Groove. Ik was en ben echt verliefd op die muziek en ik heb mezelf toen beloofd dat ik mijn eigen radioshow zou starten als de mogelijkheid zich voor zou doen.'

Halverwege de jaren 90 was Armin als gast-dj onderdeel van een radioprogramma bij de Lokale Omroep Alphen aan den Rijn (LOA), tegenwoordig Studio Alphen. Daar maakte hij onder meer de 'Armix'. En een leuk detail: zijn vader Joep maakt daar tegenwoordig wekelijks een uitzending met klassieke muziek. In 2001 werd Armin gevraagd door de directeur van Slam FM om een nieuw radioprogramma te gaan maken. 'Ze waren daar destijds bezig om iedere avond een soortgelijk programma te lanceren voor de verschillende genres binnen de dancemuziek', vertelt hij. 'Die programma's zouden dan bijvoorbeeld Into House en Into Techno moeten heten. En in mijn geval stelden ze dus Into Trance voor.' De Leidenaar had toen net een album uitgebracht: A State Of Trance. 'En ik vroeg toen of ik de show ook zo mocht noemen.' Het bleek een gouden zet.

Elk moment weer realiseer ik me hoe bijzonder dit is - Armin van Buuren

Nu is Armin duizend radio-uitzendingen en bijna twintig jaar verder. 'Ik denk nog wel eens terug aan de eerste aflevering. Een kleine radiostudio in het hoofdkantoor van ID&T in Amsterdam. Ik presenteerde nog in het Nederlands, want de show was ook alleen maar beschikbaar in Nederland via analoge kabelradio.' En het contrast met nu kan haast niet groter, bedenkt hij zich. 'Van kleine Nederlandse radioshow naar een wereldwijde community voor liefhebbers van trancemuziek, met wekelijks afleveringen die door miljoenen fans beluisterd worden. Dat is haast niet te bevatten. Elk moment weer realiseer ik me hoe bijzonder dit is en dat geldt dubbel en dwars voor deze mijlpaal van duizend uitzendingen.'

Armin tijdens een uitzending in 2002 | Foto: Armada Music

De eerste uitzending van A State Of Trance was in mei 2001 voor het eerst te beluisteren. Inmiddels stemmen er iedere week naar schatting zo'n 44 miljoen luisteraars op af. Het programma wordt wereldwijd op meer dan honderd FM-stations uitgezonden en is ook online te horen en te zien.

Sinds jaar en dag wordt Armin van Buuren bijgestaan door sidekick Ruben de Ronde, een dj en producer uit Gouda. 'Heel eerlijk: die duizend voelt heel raar', vertelt hij over het jubileum. 'Ik weet nog goed dat we bij de vijfhonderd zaten en dachten: wow, die duizend is echt nog ver weg.' De 38-jarige Ruben is sinds 2007 betrokken bij A State Of Trance, onder meer als producer van het programma. Hij herinnert zich nog goed hoe het allemaal zo kwam. 'Ik heb sinds 2006 mijn eigen platenlabel. Door mijn werk bij Heineken kon ik in die tijd makkelijk op veel festivals backstage bij grote artiesten in de buurt komen.'

Een ontmoeting die alles veranderde

Ruben maakte daar slim gebruik van en legde contacten die wel eens goed van pas konden komen. 'Ik sprak bijvoorbeeld regelmatig met Maykel Piron, de manager van Armin van Buuren.' In dat jaar werd de Gouwenaar gevraagd om namens zijn werkgever (de bierbrouwer) en het toenmalige Slam FM een award voor 'beste dj' uit te reiken aan Armin. En daarna volgde een ontmoeting die alles veranderde. 'Toen ik daar was, werd mij gevraagd of ik Heineken in wilde ruilen voor een job bij Armada Music (het platenlabel van Armin, red.) en A State of Trance.' En zo geschiedde.

Ook Ruben vliegt de hele wereld over, zoals naar dit festival in Roemenië | Foto: Armada Music

Hoogtepunten zijn er in overvloed voor de heren. 'Al is het praktisch onmogelijk om er één te kiezen', concludeert Armin als hij erover nadenkt. 'Voor de vijfhonderdste aflevering hebben we bijvoorbeeld vijf weken lang live uitgezonden vanaf vijf verschillende continenten. En rond de achthonderdste aflevering begon ik A State Of Trance uit te zenden vanuit een gloednieuwe radiostudio, in zowel audio als video. Zo kan ik nog wel tientallen andere hoogtepunten noemen.' Eigenlijk is het hele A State Of Trance-avontuur voor hem één groot hoogtepunt, zegt hij.

Bij Ruben komen er meteen twee hoogtepunten naar boven. 'Het moment dat ik voor het eerst het podium mocht beklimmen op een A State Of Trance-evenement. Dat was in Moskou. Echt een mooi en spannend moment.' En ook de Jaarbeurs in Utrecht noemt hij, de plek waar het A State Of Trance Festival elk jaar wordt georganiseerd. 'Om daar op de mainstage te mogen draaien, waar ik als bezoeker van Trance Energy ooit in aanraking kwam met de muziek, was echt een hoogtepunt. Vijftienduizend mensen die voor je neus losgaan op jouw muziek…. Dat is toch wel speciaal.'

De duizendste uitzending duurde een week | Foto: Armada Music

Armin is superblij met zijn maatje Ruben. 'Ik heb zo veel aan hem te danken. Je moet iemand hebben op wie je echt kunt bouwen, die je helpt om continu het beste uit jezelf te halen. Dat is hij voor mij. En hij is ook echt een vriend geworden. Als je jarenlang zo nauw samenwerkt, kan dat ook bijna niet anders. We voelen elkaar ontzettend goed aan en zijn samen een geoliede machine geworden. Dat geldt natuurlijk voor het hele team, maar in het bijzonder voor Ruben.'

Het is ook wel lekker om te kunnen keuvelen over Star Wars - Ruben de Ronde

Ook Ruben vindt het 'te gek' om zo intensief met Armin samen te werken. 'Ik vind dat hij in al die jaren hetzelfde is gebleven. Hij is iemand die enorm gepassioneerd met zijn werk bezig is en precies weet waar hij heen wil.' En ook als artiest is Armin een enorme inspiratie. 'Hij heeft in het begin van zijn carrière een team van mensen om zich heen gebouwd. Dat team is met hem meegegroeid en nog steeds aan zijn zijde. Dat is, in een business als de muziekindustrie, echt wel heel bijzonder.'

Het is dan vaak hard werken met volle agenda's. Tóch praten de twee zeker niet altijd over werk, zegt Ruben. 'Het is ook wel lekker om het naast alle werkpraat ook over de laatste Playstationgames te hebben of te kunnen keuvelen over bijvoorbeeld Star Wars, haha.'

'Nog niet klaar om te stoppen'

Armin wil het programma blijven maken zolang hij de muziek nog voelt, zo omschrijft hij het zelf. 'En dat is nog steeds het geval. Natuurlijk zijn er wel eens weken geweest waarin ik niet zo veel zin had om wéér een mix te maken met muziek waar ik op dat moment minder inspiratie uit haalde, maar dan waren er altijd weer één of twee platen die me kippenvel gaven en mijn liefde voor trancemuziek weer deden oplaaien.' Of dat dan nog duizend uitzendingen zijn? 'Dat kan ik niet garanderen, want rond aflevering 2000 zou ik dan ongeveer 65 zijn. Maar ik ben absoluut nog niet klaar om te stoppen met A State Of Trance. Daarvoor hou ik simpelweg te veel van de muziek, de fans en de community.'

Armin tijdens het laatste A State Of Trance Festival in 2020 | Foto: ANP

Om het jubileum van het radioprogramma groots te vieren wordt op vrijdag 3 en zaterdag 4 september het A State Of Trance Festival georganiseerd. Het evenement, in de Jaarbeurs in Utrecht, bestaat onder meer uit een eerbetoon aan twintig jaar A State Of Trance, waarin Van Buuren samen met speciale gasten optreedt. De tweede dag is een 'gewoon' feest, zoals bij de vorige edities. Het thema is dit jaar Turn The World Into A Dancefloor. De meeste kaarten waren deze week al binnen een paar uur verkocht.

A State Of Trance ging de afgelopen jaren ook fysiek de hele wereld over. Er waren shows in onder meer Guatemala-Stad, Kuala Lumpur, Madrid, Mexico, New York, São Paulo, Sydney en Toronto. De Jaarbeurs in Utrecht is doorgaans de thuisbasis voor het evenement.

Leuk om nog eens terug te kijken: in 2005 ging Omroep West bij Armin langs in Leiden:

