Noodbrieven kapperszaken voor kabinet: 'In het najaar gaan veel bedrijven omvallen'

De lockdown wordt met drie weken verlengd. Dat betekent dat alle winkels die nu gesloten zijn tot en met 9 februari dicht moeten blijven. En dat geldt dus ook voor kapperszaken. Esther van Velthoven, eigenaar van kapperszaak Puur in Wateringen, heeft begrip voor de verlenging. 'Maar we hebben onze brancheorganisatie gevraagd wel meer druk op het kabinet te zetten, want de steunmaatregelen zijn niet voldoende.'

Van Velthoven heeft met enkele andere ondernemers dinsdag noodbrieven gestuurd naar de branchevereniging voor de kapperszaken. 'Zeker nu de lockdown wordt verlengd hebben we ze opgeroepen om meer druk op het kabinet te geven. Ze moeten ons geluid laten horen, want de steunmaatregelen van nu zijn niet meer voldoende. Ik zal een voorbeeld geven: voor een van de steunpakketten kwamen we bij de tweede lockdown niet in aanmerking. Want die ging half december in, waardoor we maar een halve maand aan omzet verliezen. Dit is te weinig voor het kwartaal om steun te krijgen. Maar we hebben wel twee weken geen inkomsten.'

De Wateringse ondernemer vindt dat het kabinet te weinig meedenkt met de ondernemers. 'Als je van bovenaf een sluiting oplegt, dan klinkt het heel simpel, maar wij moeten aan de onderkant heel veel regelen. Alle inkomsten zijn in de lockdown weggevallen, maar de belangrijkste kostenposten, de huur van het pand en het salaris van het personeel, moeten we wel gewoon blijven betalen. En ondertussen staan daar met de nu verlengde lockdown al vijftien weken zonder inkomsten tegenover.'

Faillissementen in najaar

Volgens Van Velthoven overleven veel bedrijven de coronacrisis nu nog door de steun van het kabinet, maar gaan er in het najaar nog veel faillissementen vallen. 'Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat het aantal faillissementen nog meevalt, maar dat is ook logisch. Bedrijven drijven nu nog op hun privévermogen en op het geld wat ze van de overheid hebben gekregen. Maar een groot gedeelte zullen we straks wel weer terug moeten betalen. Na de opening na de eerste lockdown zagen we een explosie aan klanten, waardoor de omzet soms hoger uitviel dan verwacht. En dat betekent dan dat je gekregen geld weer terug moet betalen. Dit kan gespreid over twee of drie jaar, maar het moet altijd terug.'

Bedrijven gaan dit volgens Van Velthoven niet lang volhouden. 'Er staan echt veel bedrijven op omvallen. Misschien niet nu, maar ik vrees voor het komende najaar. Dan lopen de steunmaatregelen af en als er niets verandert dan zal dat het moment zijn dat bedrijven failliet gaan. En daarom zijn extra steunmaatregelen vanuit het kabinet noodzakelijk. Zo zou een verplichte korting op de huurprijs voor winkeliers een enorme steun in de rug zijn. Wij vragen onze brancheorganisatie daarom om snel actie te ondernemen voor ons.'

Behoefte aan sociale contacten

Veel winkeliers hebben de lockdown gebruikt om een webshop op te zetten. Van Velthoven vertelt dat zij nauwelijks nog inkomsten heeft in deze periode. 'Wij kunnen niet aan huis gaan knippen. En ook verkopen voor internet levert nauwelijks wat op. De Kruidvat gooit de haarverf gewoon in de aanbieding waarbij je de tweede gratis krijgt. Dus kiezen mensen daarvoor, daar kunnen wij niet tegenop. En als het fout gaat mogen wij dat allemaal straks weer herstellen.'

Toch zitten de medewerkers van de salon niet de hele tijd met hun handen in het haar thuis. 'We hebben deze periode maar gebruikt om de salon te schilderen. Onze mensen hebben behoefte aan sociale contacten en op deze manier blijven ze toch betrokken bij de zaak. We zijn vorige week begonnen en gaan daar deze week nog wel even mee verder. We zijn tenslotte kappers en geen schilders, dus er gaat nog wel eens wat fout', besluit ze lachend. 'Maar werkt therapeutisch, dus we gaan lekker door.'

