Kabinet verlengt lockdown, onderzoek naar basisonderwijs en avondklok

De lockdown die sinds vorige maand van kracht is, wordt met drie weken verlengd. Dat heeft minister-president Mark Rutte bekendgemaakt. 'Er was geen andere keuze, omdat de cijfers niet snel genoeg dalen en we hebben te maken met de Britse variant, waar we ons grote zorgen over maken', zei Rutte dinsdagavond tijdens een coronapersconferentie. De lockdown gaat tot minimaal 9 februari duren. Het kabinet kondigde strengere maatregelen aan voor reizen naar het buitenland, want reizigers moeten een negatieve test tonen voor ze Nederland in mogen en moeten daarna tien dagen in quarantaine.

Ondanks dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagmiddag liet weten dat het aantal nieuwe coronagevallen de afgelopen week iets gedaald is, ziet het kabinet nog geen ruimte voor versoepelingen. 'Het is een lastige boodschap voor ondernemers, voor mensen die hun kinderen thuis aan de keukentafel les moeten geven en voor jongeren die het sociale contact missen. We voelen het allemaal. De frustratie en de onmacht. Het wordt steeds moeilijker vol te houden, maar we moeten doorzetten', zo vertelde Rutte. 'Er is met het vaccin licht aan het einde van de tunnel, maar dat duurt nog wel een paar maanden.'

Het kabinet gaat onderzoeken of het basisonderwijs en de kinderopvang voor het einde van de lockdown weer open kan. 'De uitzonderingen in het onderwijs blijven', zo legde de premier uit. Het gaat om kwetsbare leerlingen, examenkandidaten en kinderen van ouders in cruciale beroepen. Wel moeten middelbare scholieren minimaal anderhalve meter afstand houden, waar dit mogelijk is. We willen kijken of basisscholen en de kinderopvang eerder open kunnen dan bij het afloop van de lockdown. Maar dat is alleen van toepassing als dit met het oog op de Britse variant van het virus ook kan. Hiervoor brengt het OMT nog advies over uit, maar als het kan willen we het primair op 25 januari weer klassikaal plaats laten vinden.'

Avondklok mogelijkheid

Premier Rutte ging ook in op de mogelijkheid om een avondklok in te stellen. 'Een avondklok is een mogelijkheid om groepsvorming, vooral onder jongeren, tegen te gaan. Ook is het een effectief middel om besmettingen thuis tegen te gaan, waar de meeste besmettingen plaatsvinden. Het OMT heeft deze avondklok geadviseerd, dus gezien het aantal huidige nieuwe besmettingen moeten we hier naar kijken. Wij hebben het OMT dan ook om een spoedadvies gevraagd om te kijken wat deze maatregel ons precies zal brengen.' Het kabinet komt begin volgende week met een definitief besluit, zo liet premier Rutte weten.

Omdat de lockdown drie weken langer gaat duren komt het kabinet ook met een nieuw steunpakket voor bedrijven, zo vertelde Rutte. 'We kunnen niet alle pijn bij alle ondernemers wegnemen. Maar nu we het licht aan het eind van de tunnel zien is het belangrijk dat we zoveel mogelijk bedrijven en zoveel mogelijk banen door deze moeilijke periode heen helpen', zo vertelde hij tijdens de persconferentie.

Aantrekkelijke dorpen en steden

'Het is duidelijk dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn', zo verwees Rutte naar het bestaande pakket. 'Het is niet meer dan normaal dat er extra hulp komt. Het is noodzakelijk om aantrekkelijke dorpen en steden te houden. Om evenementen en sportwedstrijden te houden. Dat moeten we met elkaar realiseren. De betrokken ministers zullen daarom met een aanvullend steunpakket komen. Daarover zijn we in overleg met de werkgevers en de vakbonden.'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf tijdens de persconferentie aan dat de Britse variant waarschijnlijk de overhand zal krijgen. Nu zijn er in ieder geval honderd gevallen van het nieuwe virus in Nederland. Deze zijn voornamelijk te herleiden naar de uitbraak met deze variant op een basisschool in Bergschenhoek. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen besmet. Volgens De Jonge is de Britse variant verantwoordelijk voor 2 tot 5 procent van het totaal aantal besmettingen. Maar dat percentage zal volgens hem waarschijnlijk oplopen. 'Wie de dramatische berichten en beelden uit Londen op zich laat inwerken weet: het kan heel snel veel erger worden', aldus de minister.

Vaccineren in verpleeghuizen

Het vaccin is volgens het kabinet het licht aan het einde van de tunnel. Minister De Jonge maakte bekend dat het vaccineren in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg kan maandag beginnen. Dat is twee weken eerder dan voorzien. Volgens minister De Jonge wordt begonnen in een aantal grote instellingen en komen de overige ouderen vanaf 25 januari aan de beurt. Thuiswonenden komen vanaf medio februari aan bod, van oud naar jong.

'Voor de snelheid zijn we afhankelijk van de levering van het vaccin', zegt De Jonge. 'We kiezen er bewust voor de meest kwetsbare mensen te beschermen. Als we ziekte willen voorkomen en de zorg overeind willen houden, gaan zij voor.' Als alles meezit zijn volgens de minister voor de zomer alle kwetsbare mensen ingeënt. In het najaar kan naar verwachting de hele bevolking beschermd zijn.

