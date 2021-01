ADO moet van VVV winnen: 'Dan zetten wij een goede stap op de ranglijst, dat is een must'

ADO Den Haag kan woensdagavond de gevarenzone van de eredivisie verlaten bij een overwinning op concurrent VVV Venlo. 'We moeten gewoon winnen', zegt aanvoerder Daryl Janmaat strijdvaardig. 'Dan zetten we een stap in de goede richting, dat is een must.'

Janmaat heeft na veertien maanden afwezigheid vanwege een blessure zijn eerste wedstrijd met een ruime voldoende afgesloten. Tegenstander Finn Stokkers kwam weinig in het hoofdstuk voor. 'Ik verwacht veel van mezelf. Ik weet wat ik kan. Ik ken mijn kwaliteiten, zeker als ik fit ben, ik weet hoe ik was, dan wil je eigenlijk weer die Daryl zijn, al is dat niet realistisch na veertien maanden niet gespeeld te hebben', vervolgt de verdediger.

'De wijze waarop Vejinovic en Janmaat zich in hun eerste wedstrijd staande hielden viel niet tegen', vertelt trainer Ruud Brood een dag voor het treffen met VVV Venlo. 'Je zag dat ze aan het einde van de wedstrijd wel vermoeid waren, dat mag ook wel. Maar het viel niet tegen na zo'n lange tijd geen wedstrijd te hebben gespeeld en dan zo spelen in een belangrijk duel.'

Brood vervolgt over het spel van Janmaat: 'De eerste helft zag je hem heel agressief verdedigen, hij neemt de laatste linie op sleeptouw, is bezig met de coaching. Hij voert zijn taken goed uit, heeft een goede traptechniek. Later in de wedstrijd zie je wat vermoeidheid, dan sluipen er wat foutjes in.'

Wat opviel in de wedstrijd tegen RKC was de absolute winnaarsmentaliteit die Janmaat toevoegt aan de selectie, alhoewel trainer Brood het daar niet helemaal mee eens is. 'Nou nee, want anderen hebben bijvoorbeeld tegen Gyrano Kerk (FC Utrecht, red.) gespeeld en die hebben dat ook behoorlijk gedaan. Maar ik begrijp de vraag. Hij is een winnaar. Dan mag hij aan de bak tegen de topscorer van de Eredivisie.'

'Ik verwacht van mezelf dat ik mijn directe tegenstander iedere wedstrijd onschadelijk maak', vervolgt Janmaat. 'Je zal daarin niet iedere wedstrijd succes hebben. Maar vooraf denk ik dat wel, omdat ik weet dat ik het kan. Of ik Giakoumakis ook onschadelijk ga maken? Dat is wel de bedoeling. ADO moet woensdag gewoon winnen, dan bewijzen we onszelf een goede dienst. Als je morgen wint doe je een goede stap. Dat is een must.'

Brood is te spreken over de topscorer van de eredivisie. 'Hij is goed, heeft fantastische loopacties, is fysiek sterk, kopsterk en je ziet hoe hij zijn goals maakt. Veel mensen zeggen dat hij voorheen zijn goals niet maakte, maar ik vind hem een slimme speler. VVV is daar goed op afgestemd.'

Vermoedelijke opstelling

De kans is groot dat Brood met nagenoeg hetzelfde elftal als afgelopen weekend start tegen VVV Venlo. Alleen Ricardo Kishna is een twijfelgeval. De buitenspeler viel in Waalwijk geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit te zijn.