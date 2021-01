'Kabinet werkt voortdurend op het randje van de afgrond'

Schellekens is voormalig inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wat de coronadeskundige vooral opviel tijdens de persconferentie van dinsdag, is de urgentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge. 'Hoe vaak de Britse variant werd genoemd is wel opvallend', reageerde hij in het TV West Nieuws. 'We kennen allemaal de Britse en Ierse beelden en dat moeten we inderdaad niet hebben. Het kabinet is hier duidelijk zeer, zeer beducht voor.'

Het kabinet kondigde aan dat de huidige maatregelen nog drie weken worden verlengd, maar er komen geen verscherpingen. Dit verraste Schellekens. 'Het is een slechte boodschap dat de lockdown weer met drie weken is verlengd, maar wat ik vooral had verwacht is dat de maatregelen minder vrijblijvend zouden zijn. Kijk naar de quarantaine: slechts één op de vier mensen blijft thuis als ze besmet zijn, de helft van de mensen laat zich testen bij klachten. Het reisadvies is een advies. Ik kan mij herinneren dat we de mondkapjes moesten dragen. Eerst was het een dringend advies en 20 procent ging het dragen, daarna werd het een dwingend advies met een boete en 80 procent draagt nu in het winkelcentrum een mondkapje.'

Minder vrijblijvend

Daarom had Schellekens gehoopt dat ook andere maatregelen die nu gelden minder vrijblijvend zouden worden. 'We hebben die zekerheid nodig en dan de handhaving voor achter de hand, maar alleen als je je ondanks waarschuwingen niet aan de afspraken houdt. Dus ik had wel verwacht dat maatregelen als afstand houden, thuiswerken en niet te veel bezoek thuis strenger zouden worden gehandhaafd.'

Het kabinet overweegt om een avondklok in te stellen, maar neemt waarschijnlijk volgende week pas een beslissing. 'Ik had de avondklok eigenlijk wel al verwacht, want als je een lockdown zo krachtig mogelijk doet, kan het ook korter. Een lockdown is voor iedereen vervelend - van ondernemers, horeca tot aan het theater - doe het daarom fors zodat het korter kan', zo legt Schellekens uit. 'De nieuwe variant kunnen we er alleen onder houden met krachtige maatregelen.'

Huidige maatregelen te licht

De Britse mutatie van het virus baart Schellekens veel zorgen. Deze variant is veel besmettelijker, met als gevolg dat het virus zich sneller verspreidt. Het r-getal, het getal dat aangeeft of het virus zich verspreidt (als het groter dan 1 is) of ingedamd wordt (als het onder de 1 ligt) is hierin cruciaal. 'We hebben al begrepen dat de r boven de 1 gaat komen met de nieuwe variant, dat betekent dat de huidige maatregelen die tot 0,95 leiden al te licht zijn', legt Schellekens uit.

'Dat betekent dat krachtige maatregelen nodig zijn. En hoe eerder hoe beter, dan zijn we er eerder vanaf. We zitten er nu nog wel drie weken vanaf en Merkel zegt dat we er tot april aan vast zitten, dus ik had verwacht dat het wel wat strenger zou kunnen. Ze zitten voortdurend te werken op het randje van de afgrond, ik zou graag willen dat we er verder vanaf bleven.'

