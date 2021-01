Coronels boeken wederom winst tijdens stoffige etappe

Tijdens de achtste etappe van de loodzware Dakar Rally kregen de broers te maken met rotsig terrein en een gebrek aan zand. Dat was bij de negende etappe wel anders. De tocht begon en eindigde in het plaatsje Neom, en bestond voor een groot deel uit stofhappen en langzaam rijden.

'Het was echt zo'n dag waarop je alleen maar fouten kon maken', vertelt Tim Coronel. 'Wij zaten zelf op een gegeven moment achter twee trucks en een auto en konden eigenlijk geen kant op. In een smalle canyon waar net een auto doorheen kon, reden we in het stof én met de zon pal op de voorruit. Daar moesten we 30 kilometer per uur rijden, waar we normaal 160 zouden kunnen', zegt Tom.

Haperende systemen

Naast stofwolken en ruig en ontoegankelijk terrein kampen de Coronels al de hele rally met een haperend bandenspanningsysteem. Ook dinsdag bleek het system kuren te hebben. Dat wisten de broers snel te verhelpen door het systeem bij de start af te koppelen.

'In alle bochten linksom riep ik: voorzichtig!, in alle bochten rechtsom: gas!

'We hebben de banden op een gemiddelde spanning gezet waarmee we zowel door zand als over stenen konden rijden, mits voorzichtig. 'In alle bochten linksom riep ik: voorzichtig!, in alle bochten rechtsom: gas! Het was een kleine handicap, maar dat hebben we aardig kunnen managen,' aldus Tom Coronel.

Fouten van anderen

De winst die de broers woensdag wisten te behalen bestaat uit slechts twee minuten voorsprong op nummer 26. De achterstand op nummer 24 is een luttele drie minuten. 'Wij kunnen alleen plaatsen winnen dankzij fouten van anderen', legt Tim uit. 'En een fout is zo gemaakt. Dat moeten we zien te voorkomen', vertelt Tom.

De tweeling heeft nog drie etappes te rijden. Woensdagochtend om 8.57 uur Nederlandse tijd is de tocht van Neom naar Al-Ula, een rit van 583 kilometer waarvan 342 in wedstrijdverband, van start gegaan.

