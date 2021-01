Geen heer, vrouw en boer: Indy (23) maakte genderneutraal kaartspel

Indy speelt vaak een kaartspel met haar neefje en haar nichtje en verzint zelf ook kaartspellen om met hen te spelen. Bij het uitdenken van één van haar zelfbedachte spellen ging een belletje in haar hoofd rinkelen. 'Waarom is de heer meer waard dan de dame?', vroeg zij zich af.

Toen Indy dit met haar ouders besprak, spoorde haar vader haar aan er iets aan te doen. En zo geschiedde. Heel de zomer zat de 23-jarige maakster te ontwerpen en alles voor te bereiden. 'Aanmelden bij de Kamer van Koophandel, een website bouwen, betalingen regelen: er zit zo veel achter.'

Geen mensen

Het eerste idee dat op de tekentafel kwam te liggen, was een combinatie van de drie karakters samen op één kaart. Maar ook dat vond Indy niet meer representatief voor deze tijd. 'Alle mensen op de kaarten zijn wit', legt ze uit. 'Ik moest weg van de mensen, maar het moest wel herkenbaar zijn.'

Dieren dan? Nee, ook dat idee verdween in de prullenbak, want hoe kun je daar een hiërarchie in bedenken? 'Toen kwam het in mij naar boven. Goud, zilver en brons', zegt ze. 'Iedereen kent het van de sport!'

Het kaartspel | Foto: Indy Mellink

Het is een alternatief

In oktober ging de webwinkel open. Tot begin deze week waren er ongeveer vijfhonderd kaartspellen verkocht, maar sinds de Voorburgse in een mediastorm is beland, lopen de orders op tot boven de vijftienhonderd. 'De bestellingen komen met de minuut binnen.'

De reacties lopen erg uiteen, vertelt de onderneemster. 'Die zijn heel positief en heel negatief.' Een kleine zoekronde op sociale media ondersteunt die opmerking. Alle meningen komen voorbij, van: 'Heel goed bezig' en 'Wat goed!', tot: 'Niet zo zeiken' en 'Doe wat nuttigs met je leven'. Indy doet het weinig. 'Je hoeft het niet te kopen. Ik wil het kaartspel niet vervangen, het is een alternatief.' Haar droom is dan ook dat mensen in de toekomst de keuze hebben in de spelletjeswinkel. Of heer, vrouw, boer, of goud, zilver, brons.

