PostcodeKanjer van 54,9 miljoen valt in Voorhout

Goed nieuws voor Voorhouters met een lot of loten van de Nationale Postcode Loterij. De PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro is in Voorhout gevallen, blijkt uit een brief aan bewoners van het dorp. 'Ik sta te trillen op mijn benen', zegt inwoonster Trudy Vink.

De winnende wijkcode is 2215. In totaal spelen er 4796 loten mee in deze wijk. De prijs van 54,9 miljoen euro wordt voor de helft verdeeld onder de deelnemers die meespelen in de winnende wijk. De andere helft gaat naar de deelnemers van de winnende postcode aangevuld door de twee letters. Die letters worden later bekendgemaakt.

Wim en Trudy Vink hebben ook gewonnen, maar ze weten nog niet hoeveel. Ze hebben 1 lot en spelen al mee zo lang de Postcodeloterij bestaat. 'Normaal zie je het op tv en nu is het bij ons', zegt Trudy. 'Ik sta te trillen op mijn benen.'

In ieder geval 6100 euro

Mensen die aan alle veertien trekkingen hebben meegedaan winnen in ieder geval 6.107,08 per lot, maar dat kunnen dus ook miljoenen worden. Vanwege corona komt er geen wijkfeest.

In januari 2017 viel de prijs, toen 49,9 miljoen euro, in postcodegebied 2555 in Den Haag. Bewoners van de Donker Curtiusstraat op postcode 2555 VX wonnen prijzen van 439.498 tot 4.733.062 euro.

LEES OOK: Oud en nieuw-drama eindigt met tranen van geluk: oma Leny (84) dolblij met nieuw autootje