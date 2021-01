Van online nieuwjaarsfeest tot FIFA-toernooi: dit deden jongeren tijdens kerstvakantie

Zoetermeer

Grote nieuwjaarsfeesten konden dit jaar niet doorgaan, daarom werd er in Zoetermeer een online dansfeest georganiseerd met een optreden van rapper Bizzey. Een groot succes, zegt organisator First Noise Evenementenbureau. Volgens de organisatie logden zeker 70.000 unieke gebruikers in bij de livestream, en daar is de tv-stream nog niet bij opgeteld. 'Het was niet normaal, veel meer dan we hadden verwacht', vertelt Maarten van Dulst. Tijdens het feest konden mensen foto's en berichtjes sturen die op de stream te zien waren. 'Ze zeiden dat ze genoten van de muziek of wensten anderen happy new year', vertelt Maarten.

Dat smaakt naar meer, aldus de organisatie. 'De volgende stream willen we wellicht weer op een andere locatie doen, in de zomer zou het tof zijn om buiten een livestream te doen.'

We spraken in november met de organisator over de voorbereidingen:

Den Haag

In Den Haag is ook van alles georganiseerd in de kerstvakantie om kinderen en jongeren bezig te houden. 'Er werden drone-vlieglessen gegeven, sportieve uitdagingen getrotseerd in virtuele omgevingen, silent disco on ice, FIFA skills gespeeld en geraced op de nieuwste racesimulatoren om even de gedachten te kunnen verzetten', aldus organisator DB Evenementen uit Den Haag. In totaal hebben ruim 750 kinderen allerlei activiteiten gedaan bij 'Eindelijk Wat Leuks!' op het parkeerterrein van Tuincenturm Ockenburgh.

Kinderen spelen bij Tuincentrum Ockenburgh | Foto: DB Evenementen

Door de lockdown viel de kerstvakantie voor jongeren in het water, veel activiteiten gingen niet door. De landelijke overheid stelde daarom zo'n 58,5 miljoen euro beschikbaar voor kleine activiteiten die coronaproof door konden gaan. Door dingen te organiseren, zouden jongeren niet op straat gaan rondhangen.

Oegstgeest

Op oudejaarsdag pakte de gemeente Oegstgeest groots uit. Samen met evenementenbureau Eventmaat zorgden zij voor een online feest vanuit café De Gouwe: het 'Oegstfeest'. Het Leidse trio Barry Badpak trad op, er was een pubquiz en burgemeester Emile Jaensch draaide de bingo. 'De livestream werd door 167 unieke gebruikers bekeken. Ervan uitgaande dat mensen niet alleen hebben gekeken, maar met z'n tweeën of meer, kunnen we er wel vanuit gaan dat er rond de 350 mensen hebben gekeken', aldus de gemeente Oegstgeest.

Kelly (25) deed ook mee. Ze vond het een 'onwijs gezellige avond' en vooral de pubquiz was leuk. 'Ik houd er wel van. Iedereen deed fanatiek mee.' De kwaliteit van het geluid tijdens het optreden van Barry Badpak kon volgens Kelly wel beter. Ook viel het aantal deelnemers van de pubquiz haar tegen. 'Dat waren er 28. Misschien zaten jongeren hier niet op te wachten.' Toch vindt ze het goed dat de gemeente iets heeft gedaan. 'Je laat zien dat je aan de jongeren denkt. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd', vertelt ze tegen mediapartner Sleutelstad, die ook een rondje langs de velden maakte.

Voorschoten

Andere gemeenten, zoals Voorschoten, kozen er niet voor om een online feest te geven. 'Dat kost veel geld en capaciteit. We hebben hier de ervaring dat er weinig jongeren op lokale online events afkomen', zegt een woordvoerder van de gemeente Voorschoten. Wel was er op oudejaarsdag een FIFA-toernooi waar 25 jongeren aan meededen.

Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude spoorde de groep aan om zich aan te sluiten bij regionale en landelijke online evenementen. 'We hebben zelf niets georganiseerd. Het was immers de bedoeling om binnen te blijven', aldus een woordvoerder.

Leiden

Via De Leidse Burcht konden jongeren online borrels, kookworkshops, kunstexposities en sport workouts doen. Zo'n duizend jongeren maakten een account aan op het platform. Op oudejaarsdag deden er 120 deelnemers mee met een Fortnite battle. 'Dat ging erg goed. Die jongeren zijn allemaal binnen gebleven en gingen bijvoorbeeld geen vuurwerk afsteken', zegt initiatiefnemer Len van Brussel.

Hillegom

In Hillegom gingen niet alle online activiteiten voor jongeren door. 'Er was te weinig animo', schrijft burgemeester Arie van Erk aan de raadsleden. Voorafgaand aan de kerstvakantie waren er volop plannen om online activiteiten te organiseren voor de jongeren. Zo zou overlast tijdens de jaarwisseling voorkomen kunnen worden. Hoewel het op oudejaarsdag relatief rustig was, bleken er toch veel jongeren met vuurwerk te zijn, schrijft mediapartner BO.

De gemeente hoopt dat jongerenwerkers en buurtsportcoaches tijdens de aankomende voorjaarsvakantie wat extra sportactiviteiten kunnen opzetten, zodat de jeugd enthousiast gaat voetballen of tennissen, in plaats van doelloos op straat rond te hangen.

