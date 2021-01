Gemeentes halen opgelucht adem: genoeg stembureauleden bij Tweede Kamerverkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart wordt verwacht dat er landelijk 70.000 mensen extra nodig zijn op de stembureaus. De gemeentes hebben samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de taak om die extra manschappen te regelen. Goed nieuws voor onze regio. Dat is vrijwel overal gelukt: alleen de gemeente Den Haag is nog op zoek naar stembureaumedewerkers.

Vrijwel alle gemeentes uit onze regio, die op vragen van Omroep West hebben gereageerd, zeggen dat ze al genoeg mensen hebben of verwachten dat het beoogde aantal medewerkers nog wordt gehaald. Alleen Den Haag heeft dus nog een tekort. Waar normaal gesproken in de Residentie 3500 mensen nodig zijn om de verkiezingsbureaus de bemannen, zullen daar halverwege maart 5500 mensen zitten. De teller op het IJspaleis staat nu op ongeveer 5000. Nog 500 te gaan dus.

Dat er meer mensen nodig zijn, heeft alles te maken met het coronavirus. Hoewel de Eerste Kamer nog een definitief oordeel moet geven, lijkt het erop dat tijdens de komende verkiezingen een klein gedeelte van de stembureaus twee dagen eerder open gaat. Ook wordt het mogelijk voor zeventigplussers om per post te stemmen en wordt het aantal toegestane volmachtstemmen uitgebreid van twee naar drie. Daarnaast worden er in sommige verzorgingstehuizen op verkiezingsdag extra stembureaus geopend die alleen voor de bewoners toegankelijk zijn.

Invallers nodig vanwege corona-uitval

De gemeente Gouda legt uit wat die nieuwe maatregelen betekenen. Bij de inrichting van de stembureaus moet er in de Kaasstad bijvoorbeeld rekening worden gehouden met corona, denk hierbij aan extra schoonmaken of de anderhalve meter-regel waarborgen. Daarnaast zijn er in maart meer stembureaus open dan normaal in Gouda en heeft het briefstemmen extra ondersteuning nodig. Daardoor zijn er vanzelfsprekend meer mensen nodig. In plaats van de 350 mensen die normaal worden ingezet in Gouda, zijn er dit jaar ongeveer 550 stembureaumedewerkers actief.

Bij die 550 paar helpende handjes is een marge van 10 procent aan uitvallers ingebouwd. Dit komt omdat het mogelijk is dat mensen ziek worden of er mensen zijn die in hun directe omgeving een coronageval hebben. Daardoor kunnen ze op 17 maart niet op een stembureau zitten en zijn er eventuele invallers nodig.

Zoeterwoude

Bijna alle gemeentes in de regio onderschrijven de lezing van Gouda en hebben daardoor in sommige gevallen twee keer zoveel mensen nodig. Zo zijn er medewerkers nodig die het stembureau schoonmaken en anderen wijzen de kiezers dan weer op de coronamaatregelen. Die gevolgen zijn goed te zien in de kleinste gemeente van Zuid-Holland: Zoeterwoude. Daar zijn er de komende verkiezingen 64 stembureauleden, 8 briefstembureauleden en 20 reservebureauleden nodig. Dat maakt in totaal negentig mensen. Normaal hebben ze in Zoeterwoude aan 36 stembureauleden en 12 stemmentellers voldoende.

Het aantal van Zoeterwoude steekt schril af bij de derde stad van de provincie. In Zoetermeer zijn op 17 maart 1100 mensen op de verschillende stembureaus actief tegen 560 normaal. Dat Zoetermeer twee maanden voor de verkiezingen vrijwel zeker over twee keer zoveel medewerkers kan beschikken, ligt volgens de gemeente aan de oproepen die zijn gedaan via social media, het lokale huis-aan-huis blad, het digitale Stadsnieuws en via de website van de gemeente. Ook veel andere gemeentes hebben op die manier hun mensen gevonden.

Binnenlandse Zaken

De gemeente Noordwijk vult aan: 'We hebben vrijwilligers in ons bestand verzocht na te gaan of er binnen hun eigen omgeving mensen zijn die mogelijk interesse hebben.' Daarnaast zijn er in de kustgemeente ook mensen binnengekomen via de wervingscampagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via www.elkestemtelt.nl kunnen mensen zich nog steeds opgeven. Vooral in Den Haag wordt nog gezocht. Voor de volledigheid een overzicht, misschien zoeken ze in jouw gemeente nog wel iemand.

Alphen aan den Rijn:

Aantal stembureaumedewerkers normaal gesproken: 600 mensen

Tweede Kamer verkiezing 2021: 800 à 900 mensen

Voldoende stembureaumedewerkers Geen tekort aan mensen

Bodegraven-Reeuwijk:

Normaal gesproken: 150

2021: 250

Voldoende mensen: De aantallen zijn nog niet inzichtelijk

Delft

Normaal: 500

2021: 750 à 800

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Den Haag

Normaal: 3500 mensen

2021: 5500 mensen

Voldoende mensen: Nog ongeveer 500 mensen nodig

Gouda

Normaal gesproken: 350

2021: 550

Voldoende mensen: Voorziet geen tekort

Hillegom

Normaal gesproken: 195

2021: Samen met Lisse en Teylingen 500 mensen extra

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Kaag en Braassem

Normaal gesproken: 45

2021: 80

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Katwijk

Normaal gesproken: 280

2021: 370

Voldoende mensen:: Verwachting is voldoende mensen

Krimpenerwaard

Normaal gesproken: 186

2021: 370

Voldoende mensen: Verwachting is voldoende mensen

Leiden

Normaal gesproken: 490

2021: 690

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Leiderdorp

Normaal gesproken: 100

2021: 190

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Leidschendam-Voorburg

Normaal gesproken: 300

2021: 550

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Lisse

Normaal gesproken: 185

2021: Samen met Hillegom en Teylingen 500 mensen extra

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Midden-Delfland

Normaal gesproken: 75

2021: 130

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Nieuwkoop

Normaal gesproken: 175 à 200

2021: 300

Voldoende mensen: De aantallen zijn nog niet inzichtelijk

Noordwijk

Normaal gesproken: 250

2021: 500

Voldoende mensen: Verwachting is voldoende mensen

Pijnacker Nootdorp

Normaal gesproken: 150 mensen

2021: 250 mensen

Voldoende mensen: Nog niet inzichtelijk

Teylingen

Normaal gesproken: 310

2021: Samen met Lisse en Hillegom 500 mensen extra

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Voorschoten

Normaal gesproken: 84

2021: 154

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Waddinxveen

Normaal gesproken: 80

2021: Ongeveer 140

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Wassenaar

Normaal gesproken: 84

2021: 154

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Westland

Normaal gesproken: 435

2021: 770

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Zoetermeer

Normaal gesproken: 580

2021: 1100

Voldoende mensen: Verwachting is voldoende mensen

Zoeterwoude

Normaal gesproken: 90

2021: 48

Voldoende mensen: Geen tekort aan mensen

Zuidplas

Normaal gesproken: 254

2021: 350

Voldoende mensen: Verwachting is voldoende mensen

De gemeentes Rijswijk en Oegstgeest hebben nog niet gereageerd op de vragen van Omroep West.

LEES OOK: Leiden koerst af op referendum over Roomburgerpark: wel of geen extra hockeyveld