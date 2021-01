Dit zijn de vaccinatielocaties in de regio Hollands Midden

De GGD Hollands Midden heeft nu drie locaties waar gevaccineerd gaat worden. Vanaf vrijdag start in Leiden in het Event en Convention Center, ECC Leiden het vaccineren voor zorgprofesionals. Ook in Gouda en Alphen aan den Rijn zijn vaccinatielocaties aangewezen. In Noordwijk wordt maandag bij woonzorgpark Willem van den Bergh gestart met het vaccineren van kwetsbare mensen.

In Alphen aan den Rijn is de Limeshal aangewezen als vaccinatielocatie, meldt mediapartner Studio Alphen. Vanaf 1 februari is de sporthal langs de Oranje Nassausingel gereed om mensen te vaccineren. Of dan daadwerkelijk al gestart kan worden met inenten, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gezondheidsdienst zegt te verwachten dat mobiele zestigplussers als eerst aan de beurt zijn. 'We weten nog niet of we dan ook gaan starten met het vaccineren van Pfizer. Dat is afhankelijk van het ministerie en welke en hoeveel vaccins geleverd kunnen worden.' De zegsvrouw stelt dat parallel aan de GGD de huisartsen zestigplussers met het AstraZeneca-vaccin zullen gaan inenten.

In Gouda is de Dick van Dijk Hal aangewezen als vaccinatie locatie. Wanneer er op die plek in de kaasstad ingeënt gaat worden is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de levering van vaccins, laat de GGD Hollands Midden weten. Ook hier is de verwachting dat deze locatie gebruikt wordt om mobiele zestigplussers te vaccineren.

Voor de zesde keer in quarantaine

In woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk wonen mensen met een verstandelijke beperking. Maandag gaan daar de eerste bewoners gevaccineerd worden. Ageeth Ouwehand van 's Heeren Loo, waar het woonzorgpark onder valt legt uit: 'Onze medewerkers weten wat wel en niet past bij onze soms uiterst kwetsbare cliënten. Iemand met het verstandelijk vermogen van een peuter wil vaak niet geprikt worden. Dan is het fijn dat onze medewerkers dat toch op een zo prettig mogelijke manier kunnen doen.'

'Ik kan niet wachten', reageert Michelle Maassen (28), voorzitter van de cliëntendeelraad. 'Ik ben volgende week aan de beurt en dan over een paar weken krijg ik nog een keer een prik. Ik ben echt blij, want nu zijn we steeds de pineut. We zitten door corona al voor de zesde keer in quarantaine. We zijn er klaar mee. Enige nadeel is dat het nog even duurt voordat de rest van Nederland aan de beurt is.'

'Laat het ministerie ons niet vergeten'

Eerst zijn nu de cliënten van het woonzorgpark aan de beurt, daarna wordt de vaccinatiecampagne uitgebreid naar cliënten die ergens anders wonen. Dan kunnen ook andere vaccins worden gebruikt.

Wim Tamboer, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad, hoopt dat de vaccinatie van zorgmedewerkers in de gehandicaptensector nu ook snel van start gaat. 'Het lijkt er nu op dat wij steeds meer naar achteren schuiven. Het is natuurlijk geen wedstrijd, en het is goed dat onze ziekenhuiscollega's voor gaan. Maar wij werken ook met uiterst kwetsbare mensen waarbij we geen anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Daarom ben ik blij voor onze cliënten. Maar laat het ministerie mijn collega's niet vergeten.'

'Blij met eerste stap'

Ook Ipse de Bruggen start maandag met vaccineren van de cliënten met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt op landgoed de Hooge Burch in Zwammerdam, buurtschap Craeyenburch in Nootdorp en landgoed Ursula in Nieuwveen. Jan van Hoek, voorzitter van de raad van bestuur Ipse de Bruggen, juicht de vaccinaties toe, al hoopt hij dat er snel nog meer cliënten en medewerkers kunnen worden gevaccineerd. 'We zijn blij met deze eerste stap die de zorg aan deze cliënten veiliger zal maken en op termijn zicht geeft op het versoepelen van de coronamaatregelen. We hopen dat de besmettingen nu nog verder afnemen en dat we hierdoor snel weer terug kunnen naar normale omstandigheden.'

LEES OOK: Al honderdduizend afspraken voor vaccin: 'Begin van het einde van pandemie'