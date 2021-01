Bewoners zetten vraagtekens bij plannen om overlast Scheveningen te bestrijden

Bewoners op Scheveningen hebben nog veel vragen over de aangekondigde maatregelen om de overlast in Scheveningen te verminderen, toch reageren ze voorzichtig positief. Een fors pakket aan actiepunten moet namelijk een einde maken aan de parkeeroverlast, straatraces, drugsgebruik, illegale feesten en wildkamperen. De vraag is of er ook genoeg politie en gemeentelijke handhavers zijn om dit te realiseren.

In het actieplan van de gemeente Den Haag staat een fors aantal maatregelen, waaruit blijkt dat er goed is geluisterd naar de bewoners. Zo maakt de politie capaciteit vrij als dat nodig is. Er worden 'nautische handhavers' ingezet om overlast op het water te bestrijden. Foutparkeren wordt intensiever gecontroleerd. De kade van de Eerste Haven wordt afgesloten voor verkeer. En als dat nodig is, wordt ook de Strandweg afgesloten.

Toch maakt Jan Lautenbach van het Wijkoverleg Scheveningen zich zorgen over de haalbaarheid van de plannen. Hij maakt zich vooral zorgen over de capaciteit van de politie en de gemeentelijke handhavers: 'Ik vraag me echt af of ze daar de mensen voor hebben. Er staat in het rapport al: voor zover de capaciteit het toelaat. Nou, dat klinkt niet veelbelovend, om het zo maar te zeggen.'

'Minder evenementen'

Daar komt bij dat de gemeente Den Haag de afgelopen jaren steeds meer inzet op meer toeristen en evenementen. En daarmee wordt juist veel gevraagd van de politie en de gemeentelijke handhavers. Maar daar heeft Lautenbach wel een oplossing voor: 'Maar dat zal de gemeente niet willen horen. Ze kunnen politiecapaciteit vrijspelen door minder grote evenementen naar de stad binnen te halen. Dan heb je daar ook geen politie voor nodig. Maar dat zie ik nog niet gebeuren.'

Dat geldt ook voor het oplossen van de verkeersoverlast en de parkeerproblemen. Lautenbach: 'Het wegennet in Scheveningen kan het op dit ogenblik al niet aan. Laat staan als er nog duizenden mensen met auto's bijkomen. Het is een illusie om te denken dat al die mensen met het openbaar vervoer komen, zeker als ze uit het buitenland komen. En het is ook een illusie om te denken dat ze buiten de stad hun auto parkeren en dan met de tram, met de kinderen en oma, naar Scheveningen komen.'

Overlast speelt al veel langer

Roos Padmos organiseerde afgelopen zomer een protestmars vanwege de enorme overlast. Zij vindt dat de gemeente Den Haag de bewoners eindelijk echt serieus neemt. Want de problemen zijn volgens haar niet van afgelopen jaar. De overlast speelt al veel langer. Padmos: 'Ik denk dat de meeste prioriteit gericht moet zijn op de vraag: Hoeveel mensen trek je naar Scheveningen de komende zomer? Wanneer zet je Scheveningen op slot omdat het niet meer kan? Hoe doe je dat met de infrastructuur op het dorp zelf? Want als je de handhaving en politie niet op orde hebt, dan zal je dus ook niet zoveel toeristen Scheveningen in moeten laten.'

Belangrijk vindt zij ook de aanpak van straatraces en intimiderende automobilisten: 'Ze zijn bezig met geluidsmelders, zodat ze snel kunnen zien waar de overlast is. Er wordt nu heel vaak extra gas gegeven, om maar te laten zien: Hier ben ik. Die groep moet je ook echt aanpakken. Die moet je ontmoedigen om naar Scheveningen te komen. Dat doe je bijvoorbeeld door het dichtgooien van de Strandweg als het te mooi weer wordt, dan moet je auto's daar niet meer toelaten.'

Praten over de plannen

De bewoners en de ondernemers die over de plannen meedenken, praten de komende week over hoe de infrastructuur en het verkeer geregeld moeten worden.

