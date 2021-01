Vier mannen op strooptocht aangehouden in Den Haag

Vier mannen die Den Haag per trein bezochten, kunnen wat langer van de hofstad genieten. De vier zijn opgepakt na een tocht door de binnenstad die niet door de VVV wordt aanbevolen. De vier hadden een tas achter uit een auto gestolen en waren in een supermarkt op rooftocht gegaan.

De vier kwamen woensdagochtend per trein op het Haagse station Hollands Spoor aan. Vervolgens wandelden ze naar de Van Zylichemstraat waar net op dat moment een vrouw haar tas op de achterbank van de auto had gelegd. Het achterportier werd door een van de vier geopend en de tas werd weggegrist. De vrouw die juist in de auto wilde stappen, verwittigde direct de politie, ze kon het viertal duidelijk omschrijven.

Binnen een kwartier konden agenten het kwartet in de kraag vatten. De vier waren na de diefstal van de tas ook nog een supermarkt binnengelopen om verschillende goederen te stelen. De vier mannen, in de leeftijd van 17 tot 31 jaar en zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten vast en worden gehoord. Eén van de verdachten had rond de 50 XTC-pillen bij zich. Deze zijn in beslag genomen.