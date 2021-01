Haagse raad kritisch op handelen van Van Zanen bij demonstratie Duindorp

De Haagse burgemeester Jan van Zanen blijft achter de beslissing staan om niet in te grijpen tijdens de demonstratie op oudejaarsdag in Duindorp. Veel partijen in de raad vinden dat dit eigenlijk wel had gemoeten, toen bleek dat de aanwezigen geen anderhalve meter afstand hielden. Wel wil de burgemeester lessen trekken uit het voorval. Dat bleek woensdag tijdens een debat over de kwestie. Daarnaast zei Van Zanen dat er zover bekend geen cluster aan coronagevallen is ontstaan door het feest op het Tesselseplein.

Van Zanen stuurde dinsdagavond al veel informatie over de demonstratie naar de gemeenteraad. Toch bleven partijen nog wel met vragen zitten. Want de burgemeester benadrukte in de antwoorden op vijftig raadsvragen nogmaals dat het ging om een demonstratie en niet om een feest.

Dat is niet iedereen het met hem eens. 'Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend', constateerde fractievoorzitter Hanneke van der Werf van D66. 'Een voorbeeld van gebrek aan gezag in de strijd tegen een dodelijk virus.' Dat idee werd gedeeld door Lesley Arp van de SP: 'Het ziet ernaar uit dat de burgemeester heeft toegegeven aan een groep wijkbewoners die snakten naar een feestje en daarom een slimmigheidje hadden bedacht.'

Consequenties via beelden

Hun collega van de VVD, Frans de Graaf, toonde zich ook kritisch. Hij zei dat eigenlijk vooraf al alarmbellen hadden moeten afgaan, toen de aanvraag voor een demonstratie binnenkwam. Van Zanen schreef dinsdag dat een van de belangrijkste reden om niet in te grijpen toen bleek dat de regels niet werden gehandhaafd, de aanwezigheid van kinderen was. De Graaf van de VVD toonde hier wel begrip voor. 'Hoe onverteerbaar ook.'

Wat niet wil zeggen dat het daarbij moet blijven. Alsnog boetes uitdelen aan de organisatoren en mensen die de regels overtraden, zou wat De Graaf betreft 'een zeer krachtig signaal zijn'. 'Er moeten toch consequenties zijn?', vroeg Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren zich ook af. 'Ik ben bereid om aan de orde te stellen of er nog iets met beelden te doen is', reageerde Van Zanen daarop. 'Maar daar heb ik een hard hoofd in'. Ook zei de burgemeester dat 'er bij volgende demonstraties rekenschap wordt gehouden met hoe deze demonstratie is verlopen.'

Locatie niet zomaar aan te passen

Wat raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag betreft had de demonstratie beter op het strand kunnen worden gehouden, zodat er wel anderhalve meter afstand tussen de deelnemers had kunnen zijn. CDA-fractieleider Kavish Partiman had toch ook eigenlijk wel graag gezien dat de demonstratie elders was gehouden en dat toen de regels werden overtreden er was gehandhaafd.

De locatie van een demonstratie aanpassen, kan een burgemeester niet zomaar doen, verweerde Van Zanen. Volgens hem kan dat volgens de wet alleen als er signalen zijn dat de volksgezondheid in gevaar komt, verkeersoverlast ontstaat of wanneer er vrees is voor wanordelijkheden. 'Wij hebben ingeschat dat die er niet zouden zijn', zei de burgemeester. 'Ik mag maar heel weinig beperkingen opleggen aan demonstraties. Zomaar locaties verplaatsen, haal ik niet bij de rechter.'

Ter plekke beoordeeld niet in te grijpen

'Dat er niet is gehandhaafd is onbegrijpelijk', zei raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag. Veel andere partijen vonden dat ook. De afweging om niet in te grijpen is ter plekke gemaakt door de professionals, stelde Van Zanen. 'Het is alleen in dat uur niet goed gegaan. Dat was aan het einde van de demonstratie Er is gekozen om de demonstratie rustig te laten eindigen. Zo is dat beoordeeld.'

Fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij had nog wel een advies aan Van Zanen. 'De burgemeester doet er verstandig aan om toe te geven dat pijnlijke fouten zijn gemaakt en moet zich niet in allerlei bochten wringen om dit goed te praten.' Van Zanen betoogde dat hij ruiterlijk toegeeft dat er 'van alles is misgegaan' in het laatste uur van de demonstratie. Toch blijft de burgemeester van mening dat er geen beperkingen opgelegd hadden moeten worden en dat er juist gehandeld is door niet in te grijpen.

Volgende keer alerter

'Volgende keer ben ik een ander mens', reageerde Van Zanen op de vraag of er dan volgende keer weer zo uit de hand kan lopen. 'Dan ben ik alerter op dingen die we deze keer niet hebben - kunnen - voorzien. Volgende keer zal ik me rekenschap geven van wat hier is gebeurd. Maar wel weer binnen de bandbreedte van de wet.'

Binnenkort wordt het demonstratiebeleid in Den Haag in algemene zin onder de loep gehouden door het stadsbestuur en vervolgens door de gemeenteraad.

LEES OOK: Voorzitter vreugdevuur Duindorp krijgt taakstraf wegens opruiing