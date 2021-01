Man breekt achttien keer in binnen negen dagen in Zoetermeer

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 4,5 jaar cel geëist tegen een man die er van wordt verdacht achttien inbraken, of pogingen daartoe, in Zoetermeer te hebben gepleegd. De man sloeg afgelopen zomer binnen negen dagen toe bij de verschillende bedrijven. Hij pleegde de inbraken om zijn verslaving te kunnen betalen.

De 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd op 25 juli opgepakt. Hij heeft acht zaken bekend van de achttien die hem ten laste zijn gelegd door het OM. De werkwijze van de man was simpel en afdoende: een tegel door de ruit van een restaurant of winkel gooien en dan snel de kas meegrissen. Soms nam hij ook drank mee. Het zorgde voor enorme schade. De overige tien inbraken waarvan het OM hem verdenkt, zijn op dezelfde manier gepleegd en er zijn camerabeelden van de verdachte of er is DNA van hem gevonden. Deze tien zaken heeft de verdachte niet bekend te hebben gepleegd.

De verdachte is er in geslaagd elf keer in te breken in horecazaken of winkels, zeven keer bleef het bij een poging. Verder heeft de verdachte een scooter gestolen en bij zijn aanhouding een fles drank tegen een politieauto gegooid. Het OM stelt dat de man in slechts negen dagen tijd grote schade heeft aangericht in Zoetermeer.

Behandeling aan verslaving

Het gaat om meer dan 'overlast' die bijvoorbeeld een winkeldief veroorzaakt, de verdachte heeft winkelpanden vernield en geldbedragen weggenomen. Veel ondernemers en winkeliers hebben hieronder te lijden en daarom eist het OM een gevangenisstraf. In de gevangenis kan de verdachte behandeld worden voor zijn verslaving, die de aanleiding was voor het plegen van de inbraken, stelt het OM. Over twee weken doet de rechter uitspraak.