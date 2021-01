Senioren met kapotte lift: 'Hoe donderstraal ik die rollator dan naar beneden?'

Er is voor nood nu een stoeltjeslift geplaatst om de hoogbejaarde bewoners toch naar de bovenste verdieping te krijgen. 'Het pad is alleen zo smal en we hebben acht trapdelen, je bent een half uur onderweg om boven te komen', zegt één van de bewoners. 'De stoeltjes zijn alleen bedoeld voor personen, boodschappen meenemen of je rollator meenemen kan niet.'

De stoeltjeslift is een tijdelijke oplossing | Foto: Omroep West

Als de lift het niet doet, kunnen bewoners dus alleen omhoog en omlaag zonder rollator. 'Hoe donderstraal ik die naar beneden dan?', vraagt een zeer geïrriteerde bewoonster zich af. 'Dan kan ik alsnog niet beneden en naar buiten. Ik vind het echt een schande, want een buurman vragen zit er niet bij. Iedereen is hier boven de 80 jaar oud', vertelt een andere vrouw.

Handtekeningen op protestbrief

De problemen met de lift spelen al anderhalf jaar, zeggen de inwoners van het complex. Maar vanaf december loopt het de spuigaten uit. De lift is aan het begin van die maand een week buiten dienst geweest. Ook op tweede kerstdag en nieuwjaarsdag stond hij stil. En deze week was het weer raak.

Tientallen bewoners hebben inmiddels hun handtekening gezet op een protestbrief richting verhuurder Staedion. 'We hebben de brief aangetekend gestuurd naar de directeur want we zijn dit spuugzat. We willen financiële compensatie omdat we op deze manier hebben geen woongenot meer hebben', zegt bewoonster Kloss.