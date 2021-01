Bewoner uit huis gehaald bij brand in appartement op Scheveningen

Bij een brand op Scheveningen is in de nacht van woensdag op donderdag een bewoner uit huis gehaald. Omliggende appartementen werden ontruimd.

De brand aan de Zeekant ontstond rond 24.00 uur in de keuken van een appartement. De brandweer zette extra personeel in omdat één persoon vermist was, schrijft de brandweer Haaglanden. Ook landde er een traumahelikopter op het strand. Nadat de bewoner was gevonden is het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bewoners van zeven appartementen werden opgevangen in een naastgelegen hotel. Na een controle van de brandweer werden de appartementen vrijgegeven. Vanwege de rookschade moesten sommige bewoners ergens anders slapen.

Schade

De schade op het brandadres is groot, zegt de brandweer. Hoe de brand precies kon ontstaan is nog niet duidelijk. Ook is het onbekend hoe het met het slachtoffer gaat.