Gemeente Krimpenerwaard wil één centrale locatie in plaats van vier gemeentekantoren

De gemeente Krimpenerwaard wil toch een nieuw gemeentehuis bouwen op een centrale locatie. Dat is goedkoper en duurzamer dan het opknappen en verduurzamen van de vier huidige gemeentekantoren. Waar het nieuwe gemeentehuis komt te staan en hoe het eruit komt te zien, is nog niet bekend. Dat wordt later besproken.

In 2023 moeten alle gebouwen qua duurzaamheid voldoen aan label C, in 2030 worden die duurzaamheidseisen nog verder aangescherpt, legt wethouder Leon de Wit uit. Op dit moment heeft de gemeente Krimpenerwaard vier kantoorpanden. 'We hebben een mooi gemeentehuis in Schoonhoven, een rijksmonument. En we hebben er ook een in Bergambacht die redelijk op leeftijd is. Ook zitten we in Lekkerkerk en Stolwijk. Als je dat allemaal inventariseert dan zijn die gebouwen niet op orde als het gaat om de duurzaamheidseisen.'

Toen de gemeente Krimpenerwaard werd gevormd, is ervoor gekozen om in verschillende kernen een gemeentekantoor te hebben voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bewoners. 'We hebben nogal een grote gemeente in vierkante kilometers', legt de wethouder uit in West Wordt Wakker op Radio West. Daarnaast moesten ambtenaren, voor corona, soms op vier plekken zijn. 'Er werd dus wat afgereisd.'

Hoe vaak moet je nou nog naar een gemeentehuis?

Maar doordat de gemeente steeds meer is gaan digitaliseren zijn zoveel kantoren niet meer nodig. 'Hoeveel keer kom je nou nog op een gemeentekantoor?', aldus de wethouder. 'We zien dat heel veel burgers alles digitaal doen.'

Dus toen besloten moest worden of de huidige kantoren zouden worden verbouwd om duurzamer te worden, is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Daaruit is gebleken dat het duurzamer en goedkoper is om een nieuw gemeentehuis te bouwen, waar alles op één plek komt.

Panden vrij voor woningbouw

Wat gebeurt er dan met de huidige panden? 'De vrijkomende plekken in de kernen willen we gebruiken voor andere functies. Dat kan maatschappelijk, maar ook woningbouw zijn. Dat is ook hard nodig in deze tijd', zegt de wethouder.

Nu het rapport klaar is en het college heeft besloten een nieuw gemeentekantoor te laten bouwen op een nieuwe plek, wordt dat plan in april voorgelegd aan de raad. Die gaat ook beslissen waar het nieuwe gemeentehuis gaat komen, maar dat gebeurt in de volgende fase. 'We willen het wel enigszins centraal doen. En we willen kijken of we circulair kunnen bouwen, daar willen we wel vooruitstrevend in zijn', zegt De Wit.