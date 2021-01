Tim en Tom Coronel verliezen plekken in Dakar Rally: 'Zo plat als een dubbeltje'

Een lekke band, met de bijbehorende consequentie dat het resterende deel van de etappe een stuk minder hard gereden kon worden, heeft Tim en Tom Coronel twee plekken teruggeworpen in het algemeen klassement van de Dakar Rally. De tweeling noteerde woensdag de 38ste tijd in de tiende etappe en zakt daardoor van plek 25 naar positie 27 in de rangschikking.

'Dat voorzichtiger rijden was een kleine handicap. Maar als een lekke band ons grootste probleem is deze week, dan kan ik daar prima mee leven', relativeert Tom in de Saoedi-Arabische finishplaats Al-Ula. De lekke band werd volgens de broers indirect veroorzaakt door het bandenspanningssysteem, dat voor de vierde keer deze Dakar Rally weigerde.

Vanuit de auto de achterbanden harder of zachter zetten, kon daardoor niet. 'Bij de start hebben we de banden op 1.3 bar gezet, maar dat was veel te weinig op de stenen, dus reden we lek', verklaart Tom. 'De reserveband stond op een goede 2 bar en dat was weer net iets te veel. Dus we moesten voorzichtig rijden, omdat we nog maar één reserveband over hadden.'

'Anders gebeuren ongelukken'

In het eerste stuk van de etappe moesten Tim en Tom een paar keer kortstondig stoppen vanwege stof. 'Als een vrachtwagen voorbij komt die gewoon sneller is, zie je even helemaal niks meer. Dan moet je wel van het gas af, anders gebeuren er ongelukken', legt Tom uit. 'We hebben onderweg twee auto's zien liggen die zo plat als een dubbeltje waren.'

In het tweede deel van de etappe hadden de Coronelletjes het rijk alleen. 'Helemaal alleen', zegt Tim. 'We reden in ons eigen bubbeltje, maar dat betekende ook dat we helemaal zelf moesten navigeren. Dat ging goed en een klein foutje konden we snel corrigeren', aldus de 48-jarige Alphenaar.

Al met al zeggen Tim en Tom best tevreden te zijn, ondanks het wat mindere resultaat en de verloren plekken in het algemeen klassement. 'Sportief is dat jammer', vindt Tim. 'Maar het was wel een mooie dag en ik denk dat we het goed hebben gemanaged. Er komen nog twee spannende dagen aan.'

Nog twee etappes

Donderdag is de voorlaatste etappe in de Dakar Rally. De elfde rit gaat van Al-Ula naar Yanbu. 598 kilometer leggen de coureurs af, waarvan 464 in wedstrijdverband. Om 09.00 uur Nederlandse tijd zijn Tim en Tom Coronel van start gegaan.

