Leidse farmaceut over vaccin: 'April is een streefdatum, maar nog geen zekerheid'

'We streven er naar om in april het vaccin klaar te hebben, maar we moeten echt nog de data afwachten.' Dat zegt een woordvoerder van farmaceut Janssen Vaccines, dat in Leiden is gevestigd, na de berichtgeving dat het vaccin in april dit jaar al klaar zou zijn. Het onderzoek naar de effectiviteit van het vaccin is namelijk nog in volle gang. 'Eind januari verwachten we daar de tussentijdse uitkomsten van', zo stelt de woordvoerder.

'We werken er nog steeds hard aan om het vaccin in april klaar te hebben, dat is echt het streven. Maar het is te voorbarig om te zeggen dat het er dan is', vertelt de woordvoerder. 'We moeten het proces secuur doorlopen. Er zijn nog wel wat stappen die gezet moeten worden. Pas nadat we weten hoe effectief het vaccin is en na goedkeuring door het medicijnagentschap kunnen we zeggen wanneer het vaccin komt.'

Eind januari is een belangrijk moment voor het 'Leidse' vaccin. Dan wordt duidelijk hoe effectief het vaccin is. Bij het inenten is in principe maar één dosis nodig, in tegenstelling tot de twee doses die voor het vaccin van Pfizer en Moderna nodig zijn. Tegelijkertijd is ook Janssen Vaccines een onderzoek gestart naar de effectiviteit van het vaccin bij twee doses. 'Voor dat onderzoek zijn we aan het rekruteren. We zijn daar later mee begonnen.' De woordvoerder benadrukt dat dit tweede onderzoek niet wordt gedaan omdat er geen vertrouwen is in de effectiviteit van één dosis. 'We laten het parallel lopen aan het onderzoek naar één dosis om geen tijd te verliezen.'

Onderzoek naar effectiviteit tegen Britse variant

Er wordt daarnaast gecheckt of het vaccin ook effectief is tegen de Britse variant van het coronavirus. 'De verwachting is dat dit vaccin ook daar tegen beschermt, op basis van hoe we het gemaakt hebben.' Welk land hoeveel doses van het vaccin krijgt wanneer het af is, is volgens de woordvoerder van het in Leiden gevestigde Janssen Vaccines nog niet zeker. 'Het is te vroeg om daar al uitspraken over te doen, laten we eerst eind januari afwachten.'

LEES OOK: Extra fabriek in Leiden voor produceren coronavaccin: 'Om de vraag straks aan te kunnen'