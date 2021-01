Zo staat het ervoor met de RijnlandRoute

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en Leiden, tussen de A44 en de A4. Een belangrijk onderdeel van het project is de boortunnel onder Voorschoten, die de twee snelwegen met elkaar verbindt. De weg moet knelpunten oplossen en de doorstroming in de regio Holland Rijnland bevorderen, met name rondom Leiden en Katwijk.

Van de Torenvlietbrug gaat de route naar de A44. Vanaf daar komt de afslag naar de nieuwe N434, de oost-westverbinding tussen de A44 en de A4 bij Leiden. De weg bestaat uit een circa 2,5 kilometer lange tunnel, de Corbulotunnel, en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer. De tunnel is een boortunnel en gaat onder sportparken en wat verspreide bebouwing door. Tevens kruist de tunnel de N447 en de spoorlijn Amsterdam - Den Haag.

In augustus 2019 begon de tunnelboormachine voor de RijnlandRoute met boren. Getooid met een traditionele vrouwennaam start Gaia, de ruim 100 meter lange machine, met haar ondergrondse reis. Na een half jaar later, en bijna 2,5 kilometer boren, kwam Gaia ter hoogte van de Leidse wijk Stevenshof op haar bestemming aan. In 2020 legde de TBM dezelfde afstand nog een keer af voor de tweede tunnelbuis. Deze week is Gaia uit de tunnel gehaald: ze is klaar.

Aan de andere kant van de Corbulotunnel stuiten we op de A4. Hier worden op dit moment fly-overs gebouwd. Maar met de aansluiting op de A4 is de RijnlandRoute niet klaar. De N206 Europaweg en het Lammenschansplein vormen de belangrijkste ontsluitingsroute voor het zuidoostelijk deel van de Leidse regio. Bovendien vormen de Lammebrug en Lammenschansplein samen de stadsentree van Leiden. Op dit moment staan daar regelmatig files. Onderdeel van de RijnlandRoute is ook het verbreden van de Europaweg. Maar daar is nu nog niks te zien. De huidige planning is dat de RijnlandRoute in zijn geheel medio 2023 klaar is.