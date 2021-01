Politie onderzoekt boomongeluk waarbij Leidse vrouw (34) omkwam

De vrouw kreeg de boom op haar hoofd op de parkeerplaats van Slot Zuylen in Oud-Zuilen, bij Utrecht. Ze overleed ter plekke. 'Zoals bij elk niet-natuurlijk overlijden doen we onderzoek naar de toedracht. Dat zijn we verplicht aan de nabestaanden,' laat de politie Midden-Nederland weten.

Hoe lang het politieonderzoek gaat duren, is niet bekend. 'Mocht het nodig zijn, dan kunnen we de hulp inschakelen van externe deskundigen. De politie heeft geen boomexperts in dienst.' Er was die zaterdag geen sprake van storm of harde wind.

Erg geschrokken

De eik stond in het Sterrenbos, een stuk bos naast het kasteel. Of en door wie het bos wordt onderhouden kan Willem te Slaa, de directeur van Slot Zuylen, niet zeggen. Hij wil de bevindingen van de politie afwachten.

'Onze gedachten gaan momenteel uit naar de familie en vrienden van het slachtoffer. We zijn allemaal enorm geschrokken,' laat Te Slaa weten.

Drie kinderen

De 34-jarige vrouw uit Leiden was moeder van drie kinderen en werkte voor het Ministerie van Economische Zaken.