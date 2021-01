Potentiële inbrekers in kraag gevat na wildplassen

De auto van de wildplasser werd in beslag genomen | Foto: Politie

Een groep inbrekers is woensdagavond in Zoetermeer tegen de lamp gelopen omdat een van hen zijn behoefte moest doen. Een politieagent in burger zag de wildplasser en besloot poolshoogte te nemen. Hij trof drie mannen aan die bezig waren een inbraak voor te bereiden. Twee van hen sloegen op de vlucht, maar een 29-jarige man uit Utrecht werd aangehouden.

De agent in burger zag woensdagavond rond 19.00 uur hoe een man zijn behoefte deed op de parkeerplaats bij het winkelcentrum Leidsewallen, om vervolgens weer in zijn auto te stappen. De agent besloot om de man aan te spreken. Toen kwam hij erachter dat er nog een passagier in de auto zat.

Het tweetal kon zich niet identificeren, waarop de passagier besloot de controle niet verder af te wachten en er zo snel mogelijk vandoor te gaan. Op dat moment kwam er een derde man uit een brandgang gelopen. Hij was geheel in het donker gekleed en rende zodra hij doorhad dat er politie stond weg in de richting van de Velddreef.

Plegen van voorbereidingshandelingen

De bestuurder kon er als enige niet meer vandoor gaan en bleek geen onbekende van de politie te zijn. In de auto werden meerdere inbrekerswerktuigen gevonden. De wildplassende Utrechter werd aangehouden voor het plegen van voorbereidingshandelingen voor een woninginbraak. De auto en deze werktuigen zijn in beslaggenomen.

De politie onderzoekt nog of de drie mannen daadwerkelijk in hebben gebroken in een woning. De recherche vraagt daarom bewoners die braakschade hebben om contact op te nemen.

