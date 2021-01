Scholen worstelen met anderhalve meter voor leerlingen

Middelbare scholen worstelen met de nieuwe anderhalve meter-regel voor leerlingen die deze week door het kabinet werd afgekondigd. Het lijkt op het eerste gezicht simpel, maar de praktijk is weerbarstiger. 'Toen de persconferentie klaar was, stroomde de app vol met berichten van schooldirecteuren: hoe dan?'

Lyceum Ypenburg aan de Kanslaan in het Haagse stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg herbergt normaal 1300 leerlingen. Nu zijn er tweehonderd op school, allemaal van eindexamenklassen. De looproutes zijn keurig aangegeven, overal staan pompen met desinfecterende handgel en mondkapjes op de gangen zijn verplicht.

5 Havo krijgt economie. Tenminste, zo dadelijk. De ICT-afdeling is druk aan het sleutelen aan een laptop. Die staat op een stoel en die stoel staat weer op een bureau. De leerlingen zitten aan hun tafel, alleen en op afstand van elkaar. Een lokaal verderop zitten er nog een paar en zij wachten op een beeldverbinding vanaf de laptop op het digibord.

'Wij dachten: dit gaat werken'

'Wij hebben gekozen voor dit systeem omdat we echt dachten dat het vrij simpel zou werken', zegt rector Flint van de Gronden van Lyceum Ypenburg. 'Maar ik denk dat we er toch nog eens goed over moeten nadenken.' Het leek ook simpel: er wordt aan alle andere klassen thuisonderwijs gegeven via internet met een stream vanuit de klas, dus waarom zou je niet kunnen streamen van het ene lokaal naar het andere? Maar de afdeling ICT draait overuren.

Woensdag waren ook de eindexamenleerlingen niet op school. 'Iedereen heeft overuren gedraaid, ook de roostermakers hebben zich tot het uiterste ingespannen om maar mensen vrij te spelen voor extra toezicht', zegt Van de Gronden. 'Als je een extra lokaal gaat inzetten, moet je namelijk ook een extra surveillant of leraar plannen om een oogje in het zeil te houden.'

Bijzin in de persconferentie

Het was een bijzin in de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge: eindexamenleerlingen mogen naar school blijven komen, maar ze moeten wel anderhalve meter afstand houden. 'Toen we het hoorden zijn we meteen gaan kijken wanneer het moest ingaan en toen stond er: zo snel mogelijk.' Toen werd het nadenken en regelen.

'Wij hadden drie scenario's klaarliggen, maar deze net niet', zegt rector Ajolt Elsakker van het Sint Maartenscollege in Voorburg. En ook daar werd het improviseren. 'Bij ons krijgen eindexamenleerlingen online les. Maar ze krijgen ook lessen aangeboden op school. Die zijn soms vrijwillig. Maar als de docent het wil, zijn ze verplicht.'

Logische maatregel

Elsakker vindt de maatregel wel heel begrijpelijk. 'Gezien de situatie is het echt logisch dat dit wordt ingevoerd. Met het hoge aantal besmettingen moet je geen groep van dertig 18-jarigen bij elkaar zetten. Maar als werkgever voel ik me wel schuldig richting het personeel, want ik trek ze met dit geïmproviseer echt het vel over de botten.'

Het Segbroekcollege in Den Haag werkt op dezelfde manier als Lyceum Ypenburg, zegt rector Hans Timmermans. 'De ene helft van de klas zit in lokaal A, en de andere in lokaal B met een videoverbinding ertussen.' De leerlingen zijn met een brief op de hoogte gesteld van de maatregelen. Hen is ook gevraagd om buiten de lessen om op school goed de anderhalve meter te handhaven. Maar dat gaat niet altijd goed. 'Zo op de eerste dag te zien niet. De leerlingen clusteren bij elkaar. Dat is jammer. Misschien moeten we daarbij toch harder optreden.'

'Wennen maar fijn'

Terug in Ypenburg komt Nivita Jaggan net uit de les. Ze zit in 6 VWO. De maatregelen zijn wennen, vindt ze. 'Voor het deel van de klas dat naar de videostream kijkt, is het lastiger om vragen te stellen. En je moet ook veel meer letten op je eigen werk want er staat niet echt een docent voor de klas.'

Maar ze is wel blij dat ze in ieder geval naar school kan. Nivita: 'Ik ga dan ook echt aan het werk en ik zie ook dat mijn vrienden aan het werk gaan. Thuis ga ik toch even een lekker kopje thee maken, of ik zet een leuk fimpje op.'