Cameratoezicht bij Poolse supermarkt in Naaldwijk na serie aanslagen

Sinds december zijn er vijf explosies geweest bij Poolse supermarkten die worden gerund door Iraakse Koerden. Een van hen is de Rijswijkse Quick Boys-speler Mahamad Mahmoed. De explosies vonden plaats bij winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, en twee keer bij dezelfde winkel in Beverwijk. De laatste aanslag was begin januari bij een winkel in Tilburg. De eigenaar van deze zaak is ook mede-eigenaar van een Poolse supermarkt in Lisse en van het filiaal in Naaldwijk.

Daar besloot de gemeente dinsdag om cameratoezicht door de politie in te stellen. De reden daarvoor is dat 'door de incidenten de fysieke en sociale veiligheid in de omgeving van de supermarkt fors onder druk is komen te staan'.

Verband tussen aanslagen

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de reeks aanslagen. Het motief is tot op heden nog niet duidelijk. Eerder zei Mahmoed tegen De Telegraaf dat hij vermoedt dat de concurrentie erachter zit. Dinsdag werden beelden van de aanslag in Aalsmeer, in de nacht van 7 op 8 december, getoond in Opsporing Verzocht.

Ook bij de winkel in Lisse zijn maatregelen genomen, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Welke dat zijn kan hij niet zeggen: 'Dat zijn afspraken tussen de politie en de ondernemer, daar doen wij als gemeente geen uitspraken over.'

