Voormalig winnaar Postcodekanjer: 'Het geeft zoveel vrijheid'

Het is in Voorhout het gesprek van de dag. In het dorp is de Postcodekanjer van 54,9 miljoen euro gevallen. De helft van dit bedrag gaat naar de mensen die meespelen met postcode 2215, de andere helft gaat naar een straat in dit gebied. De winnaars krijgen dit alleen zelf te horen.

Grote kans dat er meerdere mensen ineens miljonair zijn in Voorhout. Zoals Eric Dekker in 2017 overkwam. Dat jaar viel de hoofdprijs in de Donker Curtiusstraat in Den Haag. Dekker won bijna een miljoen euro. We zochten hem op om hem advies te vragen voor de toekomstige winnaars. 'Wij profiteren er nog altijd dagelijks van', vertelt hij. 'Het geeft zoveel rust, zoveel vrijheid.'

Hele straat verlicht

Dekker kan zich de dag dat hij het nieuws hoorde nog precies herinneren. 'We waren net terug van de nieuwjaarsreceptie van de plaatselijke kroeg toen ik werd gebeld door mijn buurman. Of ik al wat gehoord had van de Postcode Loterij. Ik keek naar buiten en de hele straat was verlicht en overal stonden auto's.'

Niet veel later gaat de bel. 'En er stond iemand van de Postcode Loterij voor de deur. Of we naar beneden konden komen', vervolgt hij zijn verhaal. 'We waren helemaal in extase en zenuwachtig liepen we naar beneden. Daar kom je je buren tegen en kregen we een gouden envelop, maar die mochten we niet openmaken, dat mocht pas op het teken van Martijn Krabbé. En dan is het eindelijk zo ver en zie je ineens het bedrag staan: 946.612 euro.'

Fantastische cruise

Dekker kon het in eerste instantie niet geloven. 'Je vraagt je dan af of je echt zoveel geluk hebt. Als je bedenkt hoe veel postcodes er wel niet zijn tussen Den Helder en Maastricht en dat hij dan uitgerekend bij jou valt. De kans dat je door de bliksem wordt getroffen is nog groter dan dat je een loterij wint. Het is echt een droom, iedereen hoopt natuurlijk een keer zo'n prijs te winnen en als je hem dan wint dan is dat grandioos. Het geeft zoveel rust, zoveel vrijheid.'

Toch veranderde het leven van Dekker in eerste instantie nauwelijks. Hij had zijn eigen schoonmaakbedrijf waar hij mee doorging. 'Ik heb met mijn vrouw een fantastische cruise gemaakt door de Middellandse Zee, maar verder bleef alles hetzelfde. Tot mijn moeder begon te dementeren en in een verpleeghuis kwam. Ik heb mijn bedrijf verkocht en ben drie keer per dag bij mijn moeder langsgegaan. Dit heb ik een jaar vol kunnen houden, tot ze vorig jaar vlak voor corona, op 95-jarige leeftijd, haar oogjes heeft gesloten. Ik ben zo blij dat ik dit een jaar lang heb kunnen doen voor haar.'

Slechtste investering die je kunt doen

Verder bleef voor Dekker veel bij hetzelfde. Hij kocht wel een nieuwe auto. 'Ik had een grote auto voor mijn werk, die stond op naam van het bedrijf. Maar omdat ik gestopt was met werken had ik helemaal geen grote auto nodig. Dus die heb ik ingeruild voor een kleinere auto, want ik rijd nu eenmaal een stuk minder, dus dat voldoet prima. Ik wilde helemaal geen grote, dure auto, dat is echt de slechtste investering die je kunt doen.'

Ook bleef Dekker in zijn flatje aan de Donker Curtiusstraat wonen. 'Ik wil hier helemaal niet weg. Ik heb hier alles wat ik wil. Dichtbij het strand, de winkels, het openbaar vervoer, dus waarom zouden we weggaan. Ik heb nooit een tuin gehad en ik wil ook helemaal geen tuin. In het complex wonen veel oudere mensen die alles gelijkvloers willen hebben en toch de ruimte willen houden. Dat heb ik allemaal al. We wonen hier echt grandioos, ik zal hier echt nooit weggaan.'

Bedelen om geld

De voormalig winnaar vertelt dat hij na de winst veel heeft geleerd van de tips van de Postcodeloterij over hoe om te gaan met de ineens verworven rijkdom. 'De dag erna hadden we al een bijeenkomst op Kijkduin met de organisatie waarin werd verteld waar we op moesten letten en hoe we het beste met het geld om kunnen gaan. En daarna konden we nog een jaar lang gratis met ze bellen als we vragen hadden.'

Tips waar Dekker veel aan gehad heeft. 'We werden direct gewaarschuwd voor mensen die wat van ons zouden willen. En daar was niets aan gelogen', vertelt de Hagenaar. 'We kregen al vrij snel post van mensen die bedelden om geld. Soms kregen we hele boekwerken opgestuurd waarin stond hoe slecht mensen het hadden. De ene keer vroegen ze om 7.000 euro, de volgende keer was het 30.000 euro en steeds vertelden ze dat ze dat nodig hadden om uit de schulden te komen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus we zijn nergens op ingegaan.'

Laat het indalen

De toekomstige winnaars krijgen dus uitgebreid advies van de Postcodeloterij, maar toch heeft ook Dekker nog een boodschap voor de gelukkigen in Voorhout. 'Laat het allemaal eerst indalen. Luister goed naar de mensen van de organisatie, en naar hun beste adviezen. Ik heb daarna met mijn vrouw en kinderen plannen gemaakt hoe we zo goed mogelijk met het geld om kunnen gaan.'

Voorzichtigheid is hierbij troef bij de familie geweest. 'Geld uitgeven kan iedereen, maar om je geld bij elkaar te houden is toch een stukje moeilijker om dat op een goede manier te doen. Natuurlijk ligt het aan je leeftijd, maar als je het goed doet dan kun je hier je hele leven je geneugten van hebben. Wij genieten er nog elke dag van', besluit Dekker. 'Profiteer er van.'

