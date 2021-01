Coronavirus: Ruim 6000 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Horecabranche: vertrek Wiebes helpt crisisaanpak niet

De gevolgen van het vertrek van minister Eric Wiebes van Economische Zaken voor de aanpak van de coronacrisis zijn nog onduidelijk, 'maar het maakt de zaken er niet gemakkelijker op'. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de val van het kabinet. Wiebes zal geen deel meer uitmaken van het demissionaire kabinet.

De horeca is een van de hardst getroffen sectoren door de coronapandemie, doordat eet- en drinkgelegenheden al maanden gedwongen dicht zijn om besmettingen te voorkomen. Het ministerie van Economische Zaken zit samen met twee andere ministeries middenin onderhandelingen over ruimere steun aan benadeelde ondernemers.

'De val van het kabinet moet niet ten koste gaan van het coronacrisisbeleid. Wij gaan ervan uit dat het kabinet in zijn totaliteit zich in blijft zetten voor de aanpak van de coronacrisis', zegt Willemsen. 'Economische Zaken en Klimaat is hét departement dat voor ondernemers zou moeten staan. Als de baas daarvan opstapt, helpt dat niet. Ik hoop dat iedereen daar zijn werk goed kan blijven doen.'

Zo'n 6000 nieuwe coronabesmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6093 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van afgelopen week, toen in een doorsnee-etmaal 6166 positieve tests werden gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op donderdag meldde het RIVM ruim 6500 nieuwe gevallen en op woensdag meer dan 6100.

GGD Hollands Midden begonnen met vaccineren

De GGD Hollands Midden is vrijdagochtend begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Bij het Event en Convention Center krijgen de eerste vierhonderd zorgmedewerkers een prik. 'We hebben er lang naar toegewerkt, maar nu is het eindelijk zo ver', vertelt Margreet Bekedam namens de GGD.

Bekedam is projectleider vaccinatiecampagne bij de GGD Hollands Midden. Het is voor haar dan ook een bijzondere dag. 'Het voelt feestelijk, want we hebben er zo hard voor gewerkt', zegt ze. 'Iedereen heeft er zin in, dus het is voor ons een fijne dag.'

Hondentrimsalons zijn open voor noodgevallen

Eerst mochten ze niet open, maar nu is het kabinet toch overstag: de hondentrimmers mogen open voor noodgevallen wanneer het welzijn van een huisdier in gevaar komt door een te lange vacht. Trimsalons mogen huisdieren ophalen en na de behandeling weer thuisbrengen, schrijft de Rijksoverheid.

Hondentrimster Cindy | Foto: Omroep West

En dat is belangrijk, vertelt Cindy Roelofs van hondentrimsalon Jetty van der Hulst in Den Haag.

Honden als Labradoodles en Poedels zijn erg populair tegenwoordig. Die honden hebben vaak een krulvacht en verharen niet zelf, daarom moeten ze om de drie maanden naar de trimsalon, legt Cindy uit. 'Anders krijgen ze problemen met de vacht en kan het gaan vervilten en op de huid gaan zitten. Als je te lang wacht dan komt er geen lucht meer bij en gaat het smetten.' En als honden gaan krabben door de jeuk kunnen ze zulke erge wonden krijgen dat ze naar de dierenarts moeten.

Gebr. de Nobel biedt muzikanten gratis opname

Poppodium Gebr. de Nobel in Leiden is alweer weken dicht door de lockdown. Om toch nog iets voor Leidse muzikanten te kunnen doen, bieden ze hun podium gratis aan. Muzikanten mogen dan gratis een opname maken in de grote zaal van het poppodium.

Om toch wat met muziek te kunnen blijven doen zijn er afgelopen maanden coronaproof concerten georganiseerd en livestreams uitgezonden. Daarnaast wil het poppodium graag Leids talent helpen, daarom is dit idee bedacht, vertelt Jurrian Jockin.

Handballers spelen geen wedstrijden, basketballers wel

De topsportcompetities worden ondanks de verlengde lockdown dit weekend hervat. Althans, de meeste dan. Waar bijvoorbeeld de basketballers en korfballers weer gaan beginnen, hebben de handballers besloten om nog niet met hun competitie te starten.

De handballers spelen niet omdat het reizen de grootste impact heeft op de verspreiding van het virus, dat heeft de handbalbond besloten. 'Reizen brengt veel contact met elkaar, we zitten in bussen, we komen op andere plekken en de situatie daar weten we niet. Dus ik heb geen moeite met het besluit', aldus Rene Zwinkels, coach van de dames bij handbalvereniging Quintus uit Kwintsheul in West Wordt Wakker op Radio West.

De basketballers van ZZ Leiden I Foto: Orange Pictures

De basketballers van ZZ Leiden gaan wel spelen. 'Het ligt eraan hoe je dingen organiseert. Wij moeten binnen een protocol trainen en onze wedstrijden spelen. De spelersgroep en begeleiders krijgen twee keer per week een coronatest, dus 24 uur voor elke wedstrijd wordt iedereen getest. En wij spelen zonder publiek', vertelt Marcel Verburg, voorzitter van ZZ Leiden.

Luister hier het hele interview over de topsport in de regio:

Vertrouwen in corona-aanpak daalt

Ruim de helft van de Nederlanders is niet te spreken over de manier waarop het kabinet de coronapandemie aanpakt. Dit blijkt uit een grote steekproef waarover de Volkskrant bericht. In november was twee op de drie Nederlanders nog positief. Na de feestdagen daalde de stemming: rond de jaarwisseling was nog maar 45 procent positief over het coronabeleid.

Dat blijkt uit de jongste resultaten van het doorlopende vragenlijstonderzoek van de RIVM Gedragsunit en de GGD-en naar hoe Nederlanders omgaan met de crisis. In de steekproef zijn 51.000 Nederlanders ondervraagd. Ronduit knorrig tonen de respondenten zich over hoe Nederland het doet ten opzichte van het buitenland. Slechts een op de vijf is daarover positief, een halvering ten opzichte van november.

Meer mensen overleden dan verwacht

Vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus stierven in 2020 ruim 15.000 meer mensen dan verwacht. Ook vorige week lag het aantal sterfgevallen hoger dan gebruikelijk. Dat meldt statistiekbureau CBS.

De onderzoekers hebben op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische trends ingeschat hoeveel mensen waren overleden bij normale omstandigheden. Zo konden ze bepalen hoeveel meer sterfgevallen er vorig jaar waren dan te verwachten viel. Vooral tijdens de eerste golf van het coronavirus in het voorjaar stierven veel mensen. Maar ook tijdens de hittegolf in augustus en tijdens de tweede coronagolf die begon in het najaar was de sterfte buitengewoon hoog.

'Grote winkelketens stoppen met betalen huur'

Verschillende grote winkelketens betalen minder of helemaal geen huur meer nu er een lockdown geldt. Dat schrijft Het Financieele Dagblad na een rondgang langs verschillende winkelketens. Die stellen dat de drastische stappen noodzakelijk zijn omdat ze zelf anders omvallen.

Lingerieketen Hunkemöller stopte met het betalen van huur en zegt na afloop van de lockdown in gesprek te willen over een regeling. Veel andere winkelketens als Blokker, Wibra en schoenenketen Omoda betalen de helft van de huur. Zij willen, net als brancheorganisatie INretail, dat winkelketens en hun zakenpartners de pijn van de lockdown verdelen.

Hunkemöller op de Frederik Hendriklaan in Den Haag | Foto: ANP

Verhuurders laken de harde opstelling van sommige winkelketens, maar ook vanuit de winkeliers komen er verwijten. Blokker-eigenaar Michiel Witteveen erkent bijvoorbeeld dat sommige vastgoedeigenaren klem zitten omdat zij ook gewoon aflossingen en rente moeten blijven betalen aan de bank. 'Maar als verhuurders hun poot stijf houden, gaan we naar de rechter.'

