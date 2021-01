Coronavirus: Krijgen we een avondklok? Rutte bespreekt het in het Catshuis

Rutte praat in Catshuis over avondklok

Moet er een avondklok in Nederland komen? Over die vraag buigen de meest betrokken ministers van het demissionaire kabinet en deskundigen van onder meer het OMT zich zondagmiddag in het Catshuis. Andere vragen die aan de orde komen zijn de steunpakketten aan het bedrijfsleven en de vervroegde opening van kinderdagverblijven en de basisscholen. Het OMT adviseert dat laatste niet te doen.

Het kabinet heeft het OMT gevraagd te onderzoeken hoe effectief een avondklok is in de strijd tegen corona. Premier Mark Rutte vreest dat de avondklok mogelijk nodig is omdat de besmettingscijfers hoog blijven en de nog besmettelijkere Britse variant zijn intrede heeft gedaan.

In de Tweede Kamer is veel weerstand tegen invoering van de avondklok, ook in de coalitiepartijen. Maar de afgelopen tijd lijkt het begrip voor de mogelijke invoering van de 'ingrijpende maatregel' te groeien.

Basisscholen gaan niet op 25 januari weer open

De basisscholen en de kinderopvangcentra gaan niet op 25 januari weer open. Ingewijden melden dat het kabinet dat zal besluiten naar aanleiding van een advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat in handen is van de NOS.

Het OMT verwijst in het advies naar de "zorgelijke ontwikkelingen" rond de Britse variant van het virus. De situatie is volgens het OMT ook weer niet zo slecht dat scholen zouden moeten ophouden met de noodopvang voor bijvoorbeeld kinderen van mensen met cruciale beroepen.

De deskundigen benadrukken dat ze het negatieve advies niet geven omdat kinderen een verhoogd risico zouden lopen door de Britse variant. Daar is uit onderzoek niets van gebleken. Kinderen raken juist minder vaak besmet dan volwassenen, en worden ook meestal minder ziek.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bedroeg zaterdag 2360. Dat zijn er 109 minder dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van die patiënten liggen er 666 op de intensive care, een daling van negentien. De verpleegafdelingen behandelen 1694 mensen met Covid-19, negentig patiënten minder dan vrijdag. Vijf Nederlandse Covid-patiënten liggen op een intensive care in Duitsland. Dat zijn er evenveel als een dag eerder.

In de Nederlandse ziekenhuizen werden 247 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes meer dan vrijdag. Hiervan zijn er 35 opgenomen op de intensive care, elf meer dan vrijdag en 212 op de verpleegafdelingen, vijf minder dan de dag ervoor.

5340 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn 5340 nieuwe coronagevallen geteld. Een dag eerder werden er 6093 gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar dit is bijgesteld naar 6062.

Op donderdag meldde het RIVM ruim 6500 nieuwe gevallen over het voorbije etmaal en op woensdag meer dan 6100.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 98 tegen 96 op vrijdag en 88 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

'Ongeveer 200 gevallen van Britse coronavariant'

Er zijn in ons land inmiddels 'om en nabij' de tweehonderd gevallen van de Britse variant van het coronavirus geconstateerd. Dat zegt een woordvoerster van gezondheidsinstituut RIVM. Het is ongeveer een verdubbeling van het aantal gevallen vergeleken met een week geleden.

Omdat er maar bij een klein deel van de besmette personen een echte link naar het Verenigd Koninklijk is, mag worden aangenomen dat de Britse variant meer greep op Nederland krijgt. Gedacht wordt dat tussen de 1,5 en de 5 procent van de coronagevallen door de Britse mutatie komt, afhankelijk van de regio. Het RIVM hoopt aan het begin van de komende week met meer informatie te kunnen komen.

De Britse variant van het coronavirus kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden, waarschuwde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vrijdag ook al.

'Basisscholen eind deze maand nog niet open'

De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het einde van de maand weer open. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te hoog en blijft de situatie rond de Britse variant te onzeker, laten leden van het Outbreak Management Team (OMT) aan het AD weten.

'We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen', zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy tegen de krant. 'Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig om een advies te geven, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen en tegelijkertijd vindt iedereen het basisonderwijs van enorm belang om snel te heropenen.' Volgens Illy verplaatsen Nederlanders zich nog altijd te veel, door bijvoorbeeld niet thuis te werken.

Het kabinet sprak eerder de hoop uit dat kinderopvangcentra en basisscholen op 25 januari open kunnen, al hangt dat wel af van de uitkomsten van een RIVM-onderzoek naar de Britse mutatie voor scholen. Dit weekend stuurt het OMT een nieuw advies naar het demissionaire kabinet.

Voorzitter veiligheidsberaad stoort zich aan vaccinatielobby's

Voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls stoort zich aan de voorrang die specialisten zoals ic-arts Diederik Gommers krijgen binnen het vaccinatieproces. Dat zegt hij in een tv-programma van Omroep Gelderland.

Bruls vindt het niet terecht dat er is afgeweken van het advies van de Gezondheidsraad, die adviseerde de bewoners van verzorgingstehuizen eerst in te enten. 'Ik heb me verbaasd en me eraan gestoord dat professionele specialisten die meneer Gommers vertegenwoordigt, via televisie hun lobby starten en dan hun zin lijken te krijgen. En dat week af van het advies van de Gezondheidsraad', zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Bovendien schept dit volgens hem ook een precedent voor andere beroepsgroepen zoals huisartsen, leraren, politiemensen en boa's. 'Dat krijg je als je toegeeft aan een lobby van specialistische ziekenhuizen.'

Kuipers vreest voor derde golf

De variant van het coronavirus, die vanuit Groot-Brittannië is overgewaaid naar Nederland, kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden. Daarmee kan de druk op de ziekenhuizen nog groter worden dan die al is geweest.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft berekend wat de gevolgen van die variant kunnen zijn, zodat de overheid en de zorg zich kunnen voorbereiden. Volgens de berekeningen kan half maart het punt worden bereikt dat meer Nederlanders die variant hebben in plaats van een andere variant.

Meer dan 200.000 mensen tegelijk zouden dan besmet zijn en per dag zouden er aanzienlijk meer dan 10.000 mensen positief getest worden. In de tweede helft van maart liggen in dat geval meer dan 3000 mensen in de ziekenhuizen. Nu zijn dat er 2500. LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers pleit voor een strenge lockdown om rampscenario's zo veel mogelijk te voorkomen. En een avondklok is volgens hem daarbij wenselijk.

Coronakaart

