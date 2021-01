Coronavirus: Minder dan 5000 coronagevallen erbij, ruim onder gemiddelde

Minder dan 5000 coronagevallen erbij, ruim onder gemiddelde

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4822 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december.

In de afgelopen zeven dagen werden 39.409 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 5630 per etmaal.

Veiligheidsberaad met avondklok op agenda een dag uitgesteld

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, is uitgesteld van maandag- naar dinsdagavond. Reden is dat nog niet alle stukken beschikbaar zijn, die nodig zijn voor dit overleg, aldus een woordvoerster maandagmiddag. Het belangrijkste gespreksonderwerp voor de burgemeesters was de eventuele invoering van een avondklok.

De burgemeesters wilden vorige week maandag nog niet instemmen met de mogelijke komst van een avondklok als extra maatregel tegen verspreiding van het coronavirus. Zij vinden een avondklok een 'heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt.' De burgemeesters willen onder andere van het Outbreak Managment Team (OMT) "een overtuigend antwoord" krijgen op de vraag of een avondklok helpt om de verspreiding van het virus te dempen.

Het beraad vergadert nu dinsdagavond in Utrecht. Justitieminister Ferd Grapperhaus is er zoals bijna altijd bij.

Politie: voorbereid op avondklok

De politie is voorbereid, mocht er een avondklok komen. Dat laat een woordvoerder weten. 'Wij kunnen onze roosters op korte termijn aanpassen, indien nodig.'

'Het zal een flinke klus worden. Het accent verschuift van overdag naar de avond en de nacht. Maar als het nodig is, dan is het nodig', aldus de politiewoordvoerder. Ander werk zal daardoor wel op een laag pitje komen, waarschuwt ze. 'Kleinere zaken, preventie in de wijk. Dat zal even blijven liggen. Er moeten strengere keuzes gemaakt worden.'

In het Veiligheidsberaad met de 25 burgemeesters en in de politiek wordt deze dagen gesproken over de mogelijke invoering van een avondklok, tussen 20.00 uur en 04.00 uur. Deze zou eventueel al aanstaande donderdag ingaan.

75.000 zorgmedewerkers hebben eerste vaccin gekregen

De GGD heeft tot en met afgelopen weekend ruim 35.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd tegen het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte die tussenstand maandag bekend. Het totale aantal gevaccineerden in Nederland komt daarmee op circa 75.000.

De andere 40.000 Nederlanders die hun eerste beschermende prik hebben gekregen, werken in de acute zorg. Zij zijn gevaccineerd in de ziekenhuizen waar ze werken.

Vanaf maandag zijn ook bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt. In eerste instantie worden 15.000 doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech verspreid over twaalf grote zorginstellingen. 'Al deze vaccins worden deze week toegediend door instellingsartsen op meerdere locaties van de instellingen', aldus het RIVM.

Badmintonbond beëindigt per direct alle competities

De Nederlandse badmintonbond zet een punt achter het seizoen. Alle lopende competities, inclusief de eredivisie, zijn per direct beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen en clubs zullen niet promoveren en degraderen.

De badmintonners van VELO in het duel met het Haagse DKC. | Foto: Orange Pictures

Badminton Nederland ziet door de verlenging van de huidige lockdown vanwege de coronapandemie tot minstens dinsdag 9 februari geen mogelijkheid meer de reeds opgestarte competities nog uit te spelen. 'We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is, maar in onze ogen wel het juiste besluit', aldus de bond in een verklaring.

'Britse variant lijkt niet onder controle'

Van alle coronabesmettingen die nu worden vastgesteld, is waarschijnlijk ongeveer 10 procent de Britse variant. Dat is twee keer zo veel als kortgeleden. De situatie is kwetsbaar en de voorspellingen voor de lange termijn zijn 'ronduit zorgelijk', waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak.

Volgens het OMT zijn er momenteel in feite twee epidemieën aan de gang: de uitbraak van de oude variant daalt langzaam, maar de Britse variant neemt toe en 'lijkt niet onder controle'. In de loop van februari kan het bij de helft van alle besmettingen om de Britse mutatie gaan. In maart kan het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames toenemen. In april kan dat leiden tot een grote druk op de zorg.

Studenten ROC Mondriaan beginnen met vaccineren

Een groep van 280 zorgmedewerkers helpt vanaf maandag bij het vaccineren. Athina Agoritsas is één van de studenten die bij zorginstelling Middin aan de slag gaat. 'Ik vind het wel spannend, het is voor het eerst dat ik een mens ga prikken.'

'We krijgen wel begeleiders mee om te controleren of alles goed gaat, dus dat komt helemaal goed', laat de studente weten. 'Het belangrijkste is het mengen van het vaccin, dat moeten we ook zelf doen. Je moet vooral goed letten op de hoeveelheden.' Agoritsas krijgt zelf nog geen vaccin. 'De kwetsbare groepen gaan voor, dus wij moeten nog even wachten.'

Nederlandse export houdt last van coronacrisis

De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown. Volgens de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius had in december 52 procent van de exporterende bedrijven hinder van de crisis op de bedrijfsvoering.

Dat vertaalt zich in een omzetderving van 21 procent vergeleken met een jaar geleden. 'Als er al sprake was van een licht herstel in de maanden voor december, is dat voordeel weer deels teniet gedaan door alle Covid-maatregelen in grote delen van de EU en andere delen van de wereld', aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. Het aantal bedrijven dat groei kan noteren, bleef op 13 procent steken.

Bespreking avondklok met burgemeesters

De eventuele instelling van een avondklok om het coronavirus te bestrijden ligt maandagavond opnieuw op tafel bij het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio spreken met justitieminister Ferd Grapperhaus als vertegenwoordiger van het kabinet over nieuwe argumenten om de avondklok in te voeren. Vorige week heeft het kabinet om een advies daarover gevraagd van het Outbreak Managment Team (OMT).

Burgemeester Jan van Zanen. | Foto: ANP

Zowel de politie als de burgemeesters zijn tot nu toe geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, vindt het 'een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. Er moet een overtuigend antwoord zijn dat het helpt.'

Een groot deel van de burgemeesters in Nederland is tegenstander van een avondklok. Dat geldt ook voor de politie. 'Handhaven is zo goed als onmogelijk', meent burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn. 'Je moet dan aan iedereen op straat vragen waar ze zijn geweest en waar men naartoe gaat.'

Het beraad bespreekt maandagavond ook andere nieuwe maatregelen die in de plaats van een avondklok zouden kunnen komen, zoals een visiteverbod. Waarschijnlijk wordt later in de week duidelijk of het kabinet nog meer maatregelen afkondigt, mede vanwege het opduiken van de zogenoemde Britse variant van het virus.

Start vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking

Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, begint maandag ook de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze week krijgen totaal zo'n 15.000 mensen hun eerste prik, zo is de verwachting. In de weken daarna volgen grotere aantallen.

Kwetsbare ouderen zouden volgens de aanvankelijke plannen vooraan staan wanneer de vaccinaties beginnen. De Gezondheidsraad heeft daar in meerdere adviezen op aangedrongen. Het kabinet besloot echter de strategie aan te passen en te beginnen met medewerkers van verpleeghuizen en medewerkers van de acute zorgsector, die dagelijks patiënten met Covid-19 behandelen.

De acute zorg kreeg voorrang na pleidooien van zorgkopstukken als Ernst Kuipers en Diederik Gommers. Daarnaast speelden praktische redenen een rol bij het omgooien van de plannen. Het eerste vaccin dat werd goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie, dat van Pfizer/BioNTech, moet onder de -70 graden Celsius worden bewaard. Dat levert uitdagingen op bij de verspreiding. Toch krijgt de eerste groep instellingsbewoners dit vaccin. Grote instellingen richten daarvoor zelf priklocaties in.

Proef met sneltesten van studenten in Groningen

In Groningen begint maandag een proef waarbij studenten voorafgaand aan een tentamen worden getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenhal op de Zernike Campus in om het tentamen te maken naast hun mede-studenten. Het kan een eerste stap zijn naar hervatten van fysieke lessen.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool doen mee aan de proef. Studenten van het roc Noorderpoort helpen bij het afnemen van de tests en het verwerken van de gegevens. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de GGD zijn bij de proef betrokken.

