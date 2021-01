Coronavirus: Opmars Britse variant overschaduwt daling coronacijfers

RIVM: opmars Britse variant overschaduwt daling coronacijfers

Het aantal coronagevallen is voor de vierde week op rij gedaald. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.776 meldingen van positieve tests. Dat is zo'n 21 procent minder dan in de week ervoor.

Het RIVM zegt dat dit 'gematigd positieve beeld' wordt overschaduwd door 'de opmars' van de Britse variant. Een op de tien besmet geraakte personen heeft waarschijnlijk deze mutatie onder de leden. Half februari is dit waarschijnlijk gestegen tot de helft. Dat leidt dan tot meer ziekenhuisopnames en meer sterfgevallen, verwacht het RIVM.

Studentenvakbond: avondklok neemt laatste beetje vrijheid weg

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tegen de invoering van een avondklok. De organisatie maakt zich grote zorgen over het welzijn van jongeren in Nederland en noemt de invoering van een avondklok 'disproportioneel' en 'moeilijk handhaafbaar'.

De vakbond wijst erop dat studenten overdag vaak werken of online les hebben. Na de lesuren een blokje om kunnen doen of bij een vriend op bezoek gaan noemt de bond 'noodzakelijke ademruimte' die jongeren nodig hebben in deze moeilijke tijden.

Kabinet: Morgen persconferentie, extra maatregelen

Het kabinet komt nog deze week met extra maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Woensdag aan het begin van de middag wordt een persconferentie gehouden, laat coronaminister Hugo de Jonge weten.

Het is nog onduidelijk of het om de veelbesproken en omstreden avondklok gaat. Ook andere maatregelen liggen volgens ingewijden op tafel, zoals een inperking van het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, of het verder beperken van thuisbezoek. Volgens bronnen kunnen de maatregelen deze week al ingaan, als kabinet en parlement het eens worden.

'Het OMT heeft in haar 96e advies aangegeven dat het landelijke beeld van de besmettingscijfers in algemene zin zeer zorgelijk blijft', schrijft De Jonge. "De nieuwe virusvarianten kunnen hier in de komende weken in sterkere mate aan gaan bijdragen. Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen.'

Minister Hugo de Jonge | Foto: ANP

Ministerie: niet de bedoeling dat Wateringse school hele klassen toelaat

Dat de basisschool de Hofvilla in Wateringen de volledige groepen 3 en 8 naar school laat gaan onder het mom van 'kwetsbare groepen', is volgens het ministerie van Onderwijs niet de bedoeling. 'Alleen individuele kinderen kunnen aangemerkt worden als kwetsbaar.' De minister roept de school dan ook op verantwoordelijk om te gaan met het aanwijzen van kwetsbare leerlingen.

NOC*NSF: zorg om recreatiesporter bij avondklok

De invoering van een vroege avondklok kan met name voor recreatiesporters vervelende gevolgen hebben, vreest sportkoepel NOC*NSF. Het kabinet stelt een beperking van de bewegingsvrijheid voor tussen 20.00 uur 's avonds en 04.00 uur 's nachts, als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

'We moeten afwachten wat de maatregel precies inhoudt maar een verdere inperking van de sportmogelijkheden zou niet goed zijn, met name voor recreanten die overdag druk zijn en 's avonds buiten aan hun conditie willen werken', zegt een woordvoerder van NOC*NSF.

Vaccinatiebereidheid toegenomen

De vaccinatiebereidheid in de regio Hollands Midden is toegenomen. Dat blijkt uit het gedragsonderzoek dat in december en januari is afgenomen door de GGD Hollands Midden. In november gaf 59 procent van de ondervraagden aan zich te willen laten vaccineren, inmiddels is dat percentage gestegen naar 82 procent Onder zorgmedewerkers is de vaccinatiebereidheid gestegen van 47 procent naar 77 procent.

Avondklok blijft onderwerp van discussie

De mogelijke komst van de avondklok zorgt voor veel discussies. De burgemeester van Katwijk, Cornelis Visser, is geen voorstander. 'Deze maatregel is voor de Nederlandse situatie ongehoord.' Epidemioloog Frits Rosendaal denkt dat er geen ontkomen aan is. 'Als het in Frankrijk kan, waarom zou het hier dan niet kunnen?'

Aantal nieuwe besmettingen daalt weer onder de 5.000

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4.822 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 784 minder dan gisteren. Het is ook het laagste aantal sinds 1 december. Op 12 januari daalde het aantal nieuwe besmettingen voor het laatst onder de 5.000. Afgelopen week werden gemiddeld 5.630 mensen positief getest. Gemiddeld genomen daalt het aantal positieve tests met 22 procent ten opzichte van een week geleden.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 2.434 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2384), van wie 690 op de IC (gisteren: 676), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Bonden: Hou bij hoeveel leraren in ziekenhuis belanden

Verschillende onderwijsbonden doen een dringende oproep aan het RIVM om bij te houden hoeveel onderwijsmedewerkers in het ziekenhuis belanden met corona. Dat laten de bonden weten aan RTL Nieuws. Zij stellen dat deze cijfers cruciaal zijn om onder meer te bepalen of scholen weer open kunnen.

Nu publiceert het RIVM wekelijks cijfers over hoeveel medewerkers in het onderwijs besmet zijn geraakt met corona. Hierbij wordt niet vermeld hoeveel medewerkers in het ziekenhuis belanden en hoeveel medewerkers aan het virus overlijden. Dat moet anders, vindt onder meer vakbond CNV Onderwijs, die ruim 50.000 leden vertegenwoordigt.

Peter Althuizen, voorzitter van de onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) is het daarmee eens. Hij stelt dat door meer informatie bij te houden, leraren en onderwijsondersteunend personeel een betere afweging kunnen maken over het wel of niet fysiek lesgeven aan kinderen.

Ruim 3.000 zorgmedewerkers door GGD Haaglanden ingeënt

Het vaccineren van zorgpersoneel in de vaccinatiestraat bij het stadion van ADO Den Haag loopt op schema. GGD Haaglanden heeft in de eerste week ruim 3000 mensen ingeënt tegen het coronavirus. Tot nu toe hebben zich geen problemen voorgedaan.

Dagelijks worden er zo'n 600 zorgmedewerkers ingeënt. Een verdubbeling sinds het begin. Toen werden er dagelijks ongeveer 300 mensen gevaccineerd. De bereidheid om zich te laten inenten is groot bij het zorgpersoneel. Annette de Boer van GGD Haaglanden: 'Iedereen meldt zich met spoed aan. Dus daar zijn we blij mee. Er zijn nu ook mensen die op een wachtlijst staan. Die krijgen een sms als je je kan aanmelden. Maar ja, het loopt heel goed met de aanmeldingen.'

Politiebond: geen roadblocks bij avondklok

De avondklok wordt dinsdagavond door de burgemeesters van de Veiligheidsregio's besloten. Ondertussen bereiden de politieagenten zich alvast voor op de maatregel, vertelt Xander Simonis, voorzitter van de politievakbond ANPV. 'Een avondklok is in beperkte mate te handhaven', legt hij uit. 'De politie zal inzetten op incidenten, maar verwacht geen roadblocks zoals bijvoorbeeld in België. Daar hebben we de capaciteit niet voor.'

Simonis benadrukt in West Wordt Wakker op Omroep West dat de agenten op zich niet tegen de avondklok zijn. 'Maar ze zien wel de problemen die erbij komen kijken. Ik denk dat de mensen die zich nu niet aan de regels houden zich ook niet aan de avondklok gaan houden. Een verandering van de mindset van mensen zou daarom in onze ogen effectiever zijn.'

'Leraren verwachten grote achterstanden en mentale problemen'

Een meerderheid van de leraren verwacht grote problemen voor leerlingen als die pas na de voorjaarsvakantie weer naar school kunnen. Het gaat dan onder meer om achterstanden in de cognitieve ontwikkeling, leerachterstanden die te groot worden om nog in te halen, mentale problemen en onveilige thuissituaties.

Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies, dat onderzoek deed onder 1035 leerkrachten op een basisschool. Driekwart geeft aan dat de huidige situatie ten koste gaat van de zwakke leerlingen. Verder geeft bijna een derde aan dat het geven van afstandsonderwijs hen zwaar valt. Een ongeveer even grote groep vindt het steeds moeilijker met dat onlineonderwijs de leerlingen bij de les te houden.

Kwart minder nier- en levertransplantaties

Door de coronapandemie zijn er vorig jaar een kwart minder nier- en levertransplantaties uitgevoerd dan in 2019, blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

In 2020 ging het om 390 nier- en levertransplantaties, vergeleken met 523 in het jaar daarvoor. Volgens de NTS komt deze daling doordat het programma met levende donoren tijdens de eerste golf van het coronavirus tijdelijk helemaal was stopgezet. Dat gebeurde om besmetting van donor en ontvanger in het ziekenhuis te voorkomen. Daarbij waren er afgelopen jaar minder niertransplantaties doordat veel niet-acute zorg was uitgesteld.

Het aantal transplantaties met organen van overleden donoren daalde vorig jaar met 4 procent tot 733. In het jaar daarvoor ging het om 770 transplantaties. 'De coronapandemie leidde tot een dip in aantallen transplantaties, zeker in maart, april en mei. Gegeven de complexe omstandigheden hebben er uiteindelijk nog behoorlijk veel transplantaties plaatsgevonden', stelt de organisatie vast.

Burgemeesters buigen zich over avondklok

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigen zich dinsdagavond in Utrecht over de vraag of in Nederland een avondklok moet gaan gelden. Het Veiligheidsberaad zou daar maandagavond al over vergaderen, maar de bijeenkomst werd een dag verschoven omdat 'nog niet alle stukken beschikbaar waren die nodig zijn voor het overleg', liet een woordvoerster weten.

Het kabinet stelt een avondklok voor van 20.00 tot 04.00 uur als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, maar de burgemeesters twijfelen nog of zo'n vrijheidsbeperking wel "effectief en passend" is. De burgemeesters vroegen vorige week maandag om extra informatie, onder andere van het Outbreak Managment Team (OMT). Ze willen 'een overtuigend antwoord' op de vraag of een avondklok noodzakelijk is, aangezien het om 'een heftige maatregel gaat die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt', zoals beraadsvoorzitter Hubert Bruls het uitdrukt.

Huisartsen alsnog gevaccineerd

De huisartsen worden alsnog deze en volgende week gevaccineerd tegen het coronavirus, dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 'Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin', laat LHV weten.

De vereniging uitte onlangs nog kritiek op minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) omdat hij tot februari wilde wachten met het inenten van de huisartsen. Volgens LHV kwam dat doordat de eerste levering Moderna-vaccins voor huisartspatiënten te klein is om ook huisartsen en personeel mee in te enten.

Nieuwe weekcijfers RIVM: aantal nieuwe gevallen daalt verder

Voor de vierde week op rij daalt het aantal nieuwe coronagevallen. In de afgelopen week zijn ongeveer 40.000 besmettingen vastgesteld, tegen bijna 50.000 in de week ervoor. Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de week van 16 tot en met 22 december kreeg het RIVM 82.340 meldingen van positieve tests. Dat zakte naar 67.388 een week later. Rond de jaarwisseling werden 56.440 nieuwe gevallen geregistreerd. Vorige week dinsdag meldde het RIVM 49.398 vastgestelde besmettingen in de zeven dagen ervoor.

In de zes dagen na die update zijn er iets minder dan 35.000 gevallen aan het licht gekomen, wat neerkomt op gemiddeld ruim 5700 per etmaal. Het weekcijfer van dinsdag kan in dat geval uitkomen op ongeveer 40.000, een daling van ongeveer 20 procent. Of die daling de komende weken doorzet hangt af van de nieuwe en besmettelijkere Britse variant. Als die zich snel verspreidt, kan in de loop van februari het aantal positieve tests weer toenemen. In maart en april wordt de zorg dan misschien weer zwaar belast.

Omzet lokale boekhandels verdubbeld

De omzet van lokale boekwinkels is in een paar dagen tijd verdubbeld ten opzichte van de cijfers in eerdere lockdownweken. Dat bevestigt boekenkoepel CPNB naar aanleiding van berichtgeving in het Haarlems Dagblad.

Deze enorme stijging in de onlineverkoop van boeken via fysieke winkels lijkt het effect te zijn van een enorme campagne die de boekenbranche vorige week startte om kleine boekwinkels te redden van de corona-ondergang.

