Coronavirus: Britse variant aangetroffen in regio Hollands Midden

Virusmutatie uit Verenigd Koninkrijk in Hollands Midden

De coronavariant die is overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk, is ook in de regio Hollands Midden aangetroffen. Dat meldt de GGD Hollands Midden. Het is niet bekend waar de virusmutatie is opgedoken. Volgens de GGD komt de vondst van de variant niet als een verassing.

'Mensen die besmet zijn met de virusmutatie hoeven geen andere leefregels te volgen', zegt de GGD. 'Zij gaan net als andere besmette personen in thuisisolatie en mogen weer naar buiten als zij tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.'

IC-voorman Gommers niet overtuigd van nut avondklok

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is nog niet overtuigd van het nut van de invoering van een avondklok. In de talkshow Jinek (RTL 4) zei hij dinsdagavond daarvan geen voorstander te zijn. 'Ik vind dat we over zo'n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken', zei Gommers.

Hij zegt eerst nadere gegevens te willen afwachten van het Outbreak Management Team 'om te zien of het daadwerkelijk effect gaat hebben'. Volgens hem is de avondklok vooral bedoeld om de verspreiding onder jongeren tussen 20 en 25 jaar terug te dringen. 'Daar wil je graag de besmettingen voorkomen.'

'Avondklok moet weinig uitzonderingen hebben'

Als er een avondklok moet komen, dan moet die strak zijn geregeld met slechts een beperkt aantal uitzonderingen. Dat hebben de burgemeesters van het Veiligheidsberaad dinsdagavond tegen minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) gezegd. 'Het moet een duidelijke, goed uitvoerbare maatregel zijn', zei voorzitter Hubert Bruls van het veiligheidsberaad na afloop van het overleg. De burgemeesters hebben nog altijd behoorlijk wat vragen over de uitvoerbaarheid van een avondklok.

Bruls zei niet of de burgemeesters voor of tegen de avondklok hebben geadviseerd. Woensdag beslist het kabinet of die er gaat komen. 'Er zijn burgemeesters die er meer in zien en anderen die er minder in zien.' Het kabinet neemt volgens de voorzitter van de veiligheidsregio's een 'serieuze poging' om de avondklok goed te beargumenteren. De burgemeesters vinden het vooral belangrijk dat de maatregel goed uit te leggen is aan de samenleving. Anders wordt het lastig voor mensen om die te accepteren en daarmee moeilijker om te handhaven.

Voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls | Foto: ANP

