Coronavirus: Kabinet plant ingang avondklok aanstaande zaterdag

Avondklok moet zaterdagavond ingaan

Het kabinet wil de avondklok aanstaande zaterdag laten ingaan, meldt coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Dat het kabinet een avondklok wil instellen, maakte premier Mark Rutte eerder op woensdag al bekend, maar de concrete datum waarop deze moest ingaan nog niet. De Kamer moet nog wel instemmen met de maatregel. Het debat erover is donderdag.

Aantal nieuwe coronagevallen iets boven gemiddelde

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 5615 positieve coronatests geregistreerd, het hoogste aantal in bijna een week. Op woensdagen ligt het aantal positieve tests vaker wat hoger dan in de dagen ervoor. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.232 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld bijna 5500 per dag.

Van Dissel: 'Er komt een donkere wolk op ons af'

Hoewel het aantal coronagevallen in Nederland de laatste weken is afgenomen, ziet Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 'een donkere wolk' opdoemen. 'Daar willen we ons op voorbereiden', zei de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding tegen Tweede Kamerleden.

'Met de huidige maatregelen zijn we onvoldoende in staat de uitbraak het hoofd te bieden", legde Van Dissel uit. 'Dat is een somber beeld, maar ik kan het niet anders uitleggen.' Dat de maatregelen die al van kracht zijn tekortschieten, komt door de opmars van de extra besmettelijke Britse variant van het virus. Het RIVM schat dat inmiddels 10 procent van de mensen die in Nederland besmet raken de gemuteerde versie heeft, die voor het eerst werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk. De verwachting is dat deze variant ook hier dominant zal worden, net als in Engeland.

Het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) voorzien inmiddels een derde golf van besmettingen. Die golf kan als het tegenzit nog hoger worden dan de eerste twee, schetste Van Dissel. Over de precieze cijfers bestaat wel nog grote onzekerheid, benadrukte Van Dissel. Volgens hem is wel duidelijk dat de instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen de komende tijd zo laag mogelijk moet worden gehouden, zodat ze de volgende golf het hoofd kunnen bieden. Vaccinaties en lenteweer zouden de situatie wel kunnen verbeteren.

Nieuwe maatregelen

Het kabinet wil een avondklok tussen 20.30 tot 04.30 uur om reisbewegingen en contacten thuis te beperken. Het plan moet eerst nog besproken worden met de Tweede Kamer. Pas bij voldoende steun wordt de maatregelen ingevoerd, aldus Rutte tijdens de persconferentie. Wie voor zijn werk naar buiten gaat moet een werkgeversverklaring tonen.

Verder:

Visite: vanaf woensdag nog maar één bezoeker per dag toegestaan.

Begrafenissen en crematies: van 100 naar 50 personen vanaf 25 januari.

Sneltest voor vertrek wordt verplicht voor alle reizigers naar Nederland.

Vliegverbod vanaf zaterdag 23 januari voor risicogebieden, nu is dat Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika.

Derde golf waarschijnlijk niet te voorkomen

Nederland krijgt waarschijnlijk te maken met een nieuwe golf van coronabesmettingen. Daarvoor waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak. 'Naar verwachting kan niet voorkomen worden dat er een volgende golf van Covid-19-gevallen komt, veroorzaakt door verspreiding van mutanten van het virus met verhoogde besmettelijkheid', stelt het OMT.

'De Engelse variant is letterlijk levensgevaarlijk', zegt Rutte in reactie op een vraag over de avondklok. 'We moeten daar beter op voorbereid zijn. De Britse variant brengt een veel hoger risico met zich mee op besmetting en een veel hoger risico op ziekenhuis- en IC-opname.'

Volgens De Jonge zijn de huidige maatregelen net genoeg om die variant eronder te krijgen. 'Het OMT denkt dat die variant het in maart of april volledig van de klassieke variant heeft overgenomen. We weten dat we er niet zieker van worden, maar wel dat er veel meer mensen ziek van gaan worden.'

Marktplaats weert advertenties voor jassen maaltijdbezorgers

Verkoopplatform Marktplaats weert advertenties voor tweedehands jassen en andere toebehoren van maaltijd- of pakketbezorgers. In de aanloop naar de beslissing over een avondklok boden steeds meer mensen kledij van maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd.nl en Deliveroo te koop aan. Die prezen ze vaak aan als middel om 's avonds toch op pad te kunnen gaan, omdat voor deze bezorgers waarschijnlijk uitzonderingsregels gaan gelden.

'In het kader van de pandemiebestrijding laten we geen producten toe die als doel hebben de regels te omzeilen', verklaart een woordvoerder van het internetbedrijf. Een team van Marktplaats verwijdert en blokkeert sinds dinsdag advertenties voor de bezorgersjassen, bevestigt hij na berichtgeving van het AD.

Thuisbezorgd.nl-jassen, die dinsdag nog voor honderden euro's werden aangeboden, zijn inmiddels lastig te vinden op Marktplaats. Enkele advertenties voor jassen waarin bezorgers van concurrent Deliveroo over straat gaan, stonden woensdagochtend nog wel online. Vraagprijzen varieerden van 45 euro tot 200 euro voor een complete set met bezorgtas.

Avondklok: hoe doen bakkers dat?

Mocht het kabinet vandaag aankondigen dat er een avondklok komt, dan is dat voor sommige beroepen nogal een uitdaging. Sommige werknemers maken zich inmiddels zorgen of ze wel naar hun werk mogen reizen. Bij Stadsbakkerij de Diamanten Ring in Delft maken ze zich nog niet echt zorgen. De broodafdeling begint om 4.00 uur. 'We krijgen een werkgeversverklaring dat we over straat mogen. Hopelijk mogen we dan in één keer door, want als we aangehouden worden komen we te laat', zegt de bakker.

Virusmutatie uit Verenigd Koninkrijk in Hollands Midden

De coronavariant die is overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk, is ook in de regio Hollands Midden aangetroffen. Dat meldt de GGD Hollands Midden. Het is niet bekend waar de virusmutatie is opgedoken. Volgens de GGD komt de vondst van de variant niet als een verrassing.

'Mensen die besmet zijn met de virusmutatie hoeven geen andere leefregels te volgen', zegt de GGD. 'Zij gaan net als andere besmette personen in thuisisolatie en mogen weer naar buiten als zij tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.'

Stichting helpt kinderen met thuisles

Lang niet alle kinderen krijgen thuis hulp van hun ouders tijdens de online lessen. Daarom helpt Stichting Piëzo in Zoetermeer een handje. Vrijwilligers helpen de leerlingen met hun schoolwerk. 'We hebben vrijwilligers met een onderwijsachtergrond, maar ook gepensioneerden of mensen die meer tijd hebben door de lockdown', vertelt Wendy Moerman van de stichting in West Wordt Wakker op Radio West.

IC-voorman Gommers niet overtuigd van nut avondklok

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is nog niet overtuigd van het nut van de invoering van een avondklok. In de talkshow Jinek (RTL 4) zei hij dinsdagavond daarvan geen voorstander te zijn. 'Ik vind dat we over zo'n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken', zei Gommers.

Hij zegt eerst nadere gegevens te willen afwachten van het Outbreak Management Team 'om te zien of het daadwerkelijk effect gaat hebben'. Volgens hem is de avondklok vooral bedoeld om de verspreiding onder jongeren tussen 20 en 25 jaar terug te dringen. 'Daar wil je graag de besmettingen voorkomen.'

'Avondklok moet weinig uitzonderingen hebben'

Als er een avondklok moet komen, dan moet die strak zijn geregeld met slechts een beperkt aantal uitzonderingen. Dat hebben de burgemeesters van het Veiligheidsberaad dinsdagavond tegen minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) gezegd. 'Het moet een duidelijke, goed uitvoerbare maatregel zijn', zei voorzitter Hubert Bruls van het veiligheidsberaad na afloop van het overleg. De burgemeesters hebben nog altijd behoorlijk wat vragen over de uitvoerbaarheid van een avondklok.

Bruls zei niet of de burgemeesters voor of tegen de avondklok hebben geadviseerd. Woensdag beslist het kabinet of die er gaat komen. 'Er zijn burgemeesters die er meer in zien en anderen die er minder in zien.' Het kabinet neemt volgens de voorzitter van de veiligheidsregio's een 'serieuze poging' om de avondklok goed te beargumenteren. De burgemeesters vinden het vooral belangrijk dat de maatregel goed uit te leggen is aan de samenleving. Anders wordt het lastig voor mensen om die te accepteren en daarmee moeilijker om te handhaven.

Voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls | Foto: ANP

Coronakaart

