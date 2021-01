Coronavirus: Tweede Kamer debatteert over avondklok

PostNL bezorgt recordaantal pakketten door corona

Postbedrijf PostNL heeft afgelopen jaar een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgd. Die stijging werd veroorzaakt door de coronacrisis en vooral na het ingaan van de tweede lockdown was het erg druk. Toen werden er ook aanzienlijk meer kaarten verstuurd waardoor het volume aan brievenbuspost in de laatste drie maanden van vorig jaar nauwelijks gedaald is ten opzichte van 2019. PostNL rekent dan ook op een aanzienlijke winstgroei.

CBS: werkloosheid verder gedaald in december

De werkloosheid in Nederland is in december verder gedaald naar 3,9 procent van de beroepsbevolking. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In november stond de werkloosheid nog op 4 procent.

Volgens het CBS waren er vorige maand 368.000 mensen werkloos. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 15.000 per maand. Het aantal werkenden groeide in deze periode met gemiddeld 24.000 per maand, zegt het statistiekbureau.

Vakbond CNV wil coronasteun tot einde van het jaar

De vakbond CNV roept het kabinet op om de steun aan bedrijven vanwege het coronavirus te verlengen tot het einde van het jaar. CNV is bang dat er anders veel ontslagen zullen vallen in sectoren die volgens de bond op omvallen staan.

Iedere vorm van eerdere afbouw leidt tot massale ontslagen', aldus voorzitter van CNV Piet Fortuin. 'We overzien de mokerslag nog niet die deze huidige lockdown teweegbrengt aan de economie. We roepen het kabinet op om tot aan de laatste vaccinatie de reddingsboei naar werkend Nederland uit te gooien.'

Fortuin zegt dat de steun pas moet worden afgebouwd als de laatste vaccinatie is toegediend. Volgens hem gaat de lockdown nog tot na 8 februari duren, dat is de huidige einddatum. Veel bedrijven moeten volgens het CNV daarom reorganiseren.

Tweede Kamer debatteert over avondklok

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het al dan niet invoeren van een avondklok. Het kabinet wil deze maatregel invoeren, maar dan wel met voldoende steun vanuit de Kamer zei premier Mark Rutte woensdag tijdens een persconferentie.

De kwestie ligt zeer gevoelig, niet alleen in de Kamer maar ook in de coalitie. Vooral coalitiepartij D66 heeft zich tegen de maatregel verzet. 'Begin er nu niet aan!', riep fractievoorzitter Rob Jetten het kabinet vorige week op tijdens een debat. De partij wil er pas aan als de wetenschappelijke onderbouwing hun inzicht voldoende is.

Woensdag kwam het OMT-advies erover naar buiten, waarin staat dat de avondklok een afname van de besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren.

Als het kabinet steun krijgt van de Kamer, dan gaat de avondklok vanaf aanstaande zaterdag in. Tussen 20.30 en 04.30 uur mag er dan niemand op straat zijn. Mogelijk veranderen de tijdstippen nog als uitkomst van het debat. Vanuit verschillende hoeken kwam de oproep 21.00 uur als begintijd aan te houden, zodat mensen na werk nog iets meer tijd hebben voor sport of boodschappen.

EU-leiders bespreken verbod op niet-noodzakelijke reizen

De EU-leiders bespreken donderdagavond onder meer of ze skivakanties en andere niet-noodzakelijke reizen tijdelijk moeten verbieden. Het is een van de maatregelen die ze zouden kunnen nemen om de verspreiding van nog besmettelijker varianten van het coronavirus in de Europese Unie tegen te gaan.

De nieuwe videovergadering van premier Mark Rutte en zijn collega's over de strijd tegen de coronapandemie staat in het teken van de nieuwe Britse, Zuid-Afrikaanse en andere mutaties van het virus. Nu die in de EU om zich heen grijpen, groeit daarover de ongerustheid.

België gaat een verbod op niet-essentiële reizen bepleiten, kondigde premier Alexander De Croo aan. Hij zou niet de grenzen willen sluiten, zoals tijdens de eerste coronagolf vorig voorjaar gebeurde en sindsdien weer uit den boze is. Maar De Croo wil het grensverkeer wel beperken tot vrachtwagenchauffeurs, grenswerkers en anderen die echt de grens over moeten. De negatieve reisadviezen die de meeste landen hebben afgegeven blijken volgens hem niet genoeg om plezierreizen voorlopig te laten.

Hoogleraar: bewijs voor invoering avondklok niet overtuigend

Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam is er allerminst van overtuigd dat de Britse en andere mutaties van het coronavirus voor een zwart scenario in Nederland gaan zorgen. 'Dat een variant de overhand krijgt, wil niet zeggen dat ze ook besmettelijker is', zegt hij in een gesprek met het AD.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de Britse variant zo'n 30 procent besmettelijker dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkomt.

'Maar het bewijs dat daarvoor geleverd wordt, is wat mij betreft niet overtuigend. Daarin ben ik niet de enige hoor, er zijn meer virologen die er zo over denken. Het is denk ik goed om te laten zien dat er ook onzekerheden bestaan over de Britse variant', zegt Fouchier.

Bloemencorso Bollenstreek ook in 2021 afgelast wegens coronavirus

De organisatie van het bloemencorso in de Bollenstreek heeft besloten om het evenement dat gepland stond op 17 april af te gelasten vanwege de geldende coronamaatregelen. De organisatie zegt bezig te zijn met het bedenken van een goed alternatief.

Het bloemencorso trekt door de bollenstreek | Foto: Anita Janssen

GGD begint volgende week met inenten 90-plussers

GGD'en beginnen volgende week met het inenten van 90-plussers tegen het coronavirus. De GGD GHOR meldt dat naar verwachting 45.000 mensen van ouder dan 90 jaar door de GGD worden ingeënt, dat is ongeveer de helft van alle mensen ouder dan 90.

Minister Hugo de Jonge zei woensdag dat ouderen ook versneld worden ingeënt, doordat de tweede inenting van zorgpersoneel met drie weken

wordt uitgesteld. De 90-plussers worden door huisartsen uitgekozen. Het gaat om mensen die mobiel genoeg zijn om zelf naar een vaccinatielocatie te gaan. Zij krijgen volgende week een uitnodiging en een aantal van hen krijgt diezelfde week nog de eerste prik.

Vanaf het einde van volgende week wordt ook de groep mensen tussen de 85 en 90 jaar oud uitgenodigd. Het gaat om ongeveer 220.000 mensen. Ouderen mogen een begeleider meenemen naar het inenten.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.