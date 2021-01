Coronavirus: 'Scholen voor 8 februari open zou 'klein wondertje' zijn'

Rutte: scholen voor 8 februari open zou 'klein wondertje' zijn

Het zou 'een klein wondertje' zijn als de basisscholen en kinderopvangcentra al voor 8 februari open kunnen, zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet moet eerst de adviezen van deskundigen hierover afwachten, zegt de premier. Er loopt op het moment onderzoek naar de verspreiding van de zogeheten Britse coronavariant door kinderen. Pas als daarover meer bekend is, kunnen scholen eventueel weer open. De resultaten van het onderzoek worden voor 2 februari verwacht.

Het heropenen van de scholen staat hoog op het wensenlijstje van het kabinet. Rutte herhaalde zijn boodschap dat als versoepelingen weer mogelijk zijn, het openen van de basisscholen en kinderopvang als eerste gebeurt. Volgens hem was er eerder 'een klein openingetje' dat dat al voor 8 februari kon, 'maar die hoop wil ik echt niet wekken' zegt hij.

Eerder vrijdag zei ook onderwijsminister Arie Slob dat de scholen nog niet eerder open kunnen, ondanks goede onderzoeksresultaten naar de Britse variant in Lansingerland. Daar was een uitbraak met de Britse mutant op een basisschool.

Premier Rutte | Foto: ANP

Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt heel licht

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2354 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 14 meer dan op donderdag. In de afgelopen drie weken is het aantal patiënten in de ziekenhuizen met bijna 500 gedaald.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1684 coronapatiënten, zeventien meer dan op donderdag. Het aantal Covid-patiënten op de intensive cares daalde van 673 naar 670. Dat aantal schommelt de afgelopen weken tussen de 650 en 700. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal opgenomen patiÙnten voorlopig langzaam blijft dalen. Dat kan veranderen door de besmettelijkere Britse variant.

5800 coronagevallen erbij

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5791 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets minder dan donderdag, toen het RIVM net iets meer dan 5800 positieve tests had gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn 37.230 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 5319 per dag. Die lijn gaat nog steeds omlaag.

Het aantal sterfgevallen steeg met 89. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande dagen. Op donderdag meldde het RIVM 91 sterfgevallen en op woensdag 87. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn gestorven.

Huisartsen vanaf zaterdag gevaccineerd

Het vaccineren van 1.776 huisartsen en medewerkers van de huisartenspoedzorg in de regio West gaat zaterdag beginnen. De huisartsen worden in het LUCM en HagaZiekenhuis gevaccineerd met het Moderna-vaccin.

De vaccinatie voor die beroepsgroep komt sneller dan verwacht. Huisartsen hadden er op aan gedrongen om ook snel een vaccinatie te krijgen net als personeel in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, omdat ook huisartsen in aanraking komen met besmette patiënten. Vanwege de snelle opkomst van de Britse mutatie is besloten ook huisartsen snel te vaccineren.

Supermarkten verplicht dicht om 20.45 uur

Supermarkten sluiten om 20.45 uur, een kwartier voor het ingaan van de avondklok, verplicht hun deuren. Klanten hebben dan nog de gelegenheid om op tijd thuis te komen.

Eerder maakte de regering nog bekend dat supermarkten om 20.15 uur dicht zouden moeten, aangezien er toen een avondklok vanaf 20.30 in de maak was. Onder druk van de Tweede Kamer werd het moment wanneer je niet meer op straat mag met een half uur verschoven.

Supermarkten reageren opgelucht op de definitieve vorm die de avondklok gaat krijgen. Vooral de zekerheid dat de bevoorrading achter de schermen mag doorgaan is goed nieuws. Het gaat dan om bijvoorbeeld om vulploegen in de winkels en de werkzaamheden in distributiecentra.

Geen grote verspreiding van Britse variant in Lansingerland

De Britse variant van het coronavirus is niet wijd verspreid in de gemeente Lansingerland, dat grenst aan onze regio. Dat concludeert de GGD Rotterdam-Rijnmond na een groot bevolkingsonderzoek onder tienduizenden inwoners van de gemeente. De uitbraak van de Britse variant lijkt zich beperkt te hebben tot één basisschool, RKBS Willibrord.

De Britse variant is inmiddels ook opgedoken in onze regio. Dat is niet vreemd, want volgens de landelijke GGD GHOR is het zeer aannemelijk dat de Britse variant overal in het land al aanwezig is.

Er wordt er niet specifiek getest op deze variant van het virus. 'Er worden dagelijks mensen getest, maar daaruit komt niet naar boven welke variant een positief getest persoon heeft', vertelt een woordvoerder. 'Door middel van een steekproef wordt een aantal testen nader bekeken.' De GGD Rotterdam-Rijnmond liet na de uitbraak op de basisschool wel een specifiek onderzoek doen.

Ollongren: verkiezingen kunnen echt veilig op 17 maart

Coronaproof op 17 maart de verkiezingen organiseren kan echt, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Vanwege de verspreiding van de Britse mutatie van het coronavirus vrezen gemeenten dat de verkiezingen alsnog worden uitgesteld, zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vrijdag tegen radiozender BNR. Die zorgen zijn volgens Ollongren niet nodig.

De minister zegt vrijdag dat er voldoende maatregelen worden genomen om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Zo kunnen zeventigplussers stemmen per brief en mogen andere kwetsbare mensen al twee dagen eerder naar de stembus, op 15 en 16 maart. 'Zo kunnen we de drukte spreiden en hoeven mensen niet in de rij te staan of in een druk stembureau.' Wie echt niet fysiek naar het stembureau durft, kan een ander vragen voor hem of haar een stem uit te brengen. Iedere kiezer mag dit jaar niet voor twee, maar voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen.

De minister heeft bekeken of ook mensen onder de zeventig jaar per brief kunnen stemmen, maar dat lukt logistiek niet meer op tijd.

In Leiden kan je in maart onder andere stemmen in een theehuis

Brief werkgever geen alternatief voor modelverklaring avondklok

Mensen die voor werk naar buiten moeten als de avondklok van kracht is, moeten daarvoor de werkgeversverklaring gebruiken die op de website van de Rijksoverheid te vinden is. Een ondertekende brief van de werkgever is niet geldig als alternatief, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Het voornemen om een avondklok in te voeren werd woensdag op de persconferentie bekendgemaakt. Maar pas na een lang debat op donderdag stemde de Tweede Kamer in. Om de straat op te mogen tussen 21.00 uur en 04.30 uur moet je twee verklaringen bij je hebben: een eigen verklaring en een werkgeversverklaring. Beide modelverklaringen verschenen pas na het debat online.

Sommige werkgevers namen al eerder initiatief en stuurden werknemers een zelf opgestelde verklaring. Maar deze is dus niet geldig, benadrukt de woordvoerder.

'Schoonheidsspecialist moet speciale zorg kunnen blijven leveren'

Gespecialiseerde zorg door schoonheidsspecialisten moet beschikbaar blijven voor de cliënten die deze zorg hard nodig hebben. Dat stelt ANBOS, de brancheorganisatie van schoonheidsspecialisten.

ANBOS vindt het 'onacceptabel' dat behandelingen vanuit de aanvullende zorgverzekering niet zijn toegestaan. Daarbij gaat het voor schoonheidsspecialisten onder meer om het behandelen van acne.

Tijdens de lockdown zijn de contactberoepen gesloten, uitgezonderd een lijst van bepaalde zorgverleners. In deze lijst is de gespecialiseerde zorg door schoonheidsspecialisten niet opgenomen.

Haagse kapper blij met nieuwe steun: 'We vielen overal buiten de boot'

Het demissionaire kabinet heeft gisteren een nieuw steunpakket ter waarde van 7,6 miljard euro aangekondigd. Met die bedrag wordt gehoopt ondernemers te helpen in deze moeilijke tijden. Want voor veel ondernemers is het nog steeds onduidelijk wanneer ze hun zaak weer kunnen openen. De Haagse kapper Bart Rond is blij met extra steun, maar denkt dat het niet voldoende is.

'Nee het zijn geen makkelijke tijden', beaamt Rond. 'Het steunpakket is een druppel op een gloeiende plaat we komen er niet mee uit, maar ik ben heel blij dat het iets omhoog getrokken is, tot nu toe vielen we overal buiten de boot.'

Wat de Haagse kapper vooral verbaast, zijn het aantal geknipte kapsels dat hij rond ziet lopen of zelfs bij de talkshows op tv ziet. 'Er wordt flink wat bijgebeund tussen de schuifdeur.' Zelf zegt Rond alleen zijn moeder van 92 bij te knippen. 'Ik krijg wel verzoeken van klanten, maar daar zijn die maatregelen niet voor.'

OMT bespreekt opties voor betere mondmaskers zorgpersoneel

Het Outbreak Management Team (OMT) bespreekt vrijdag de mogelijkheden om zorgpersoneel te voorzien van beter beschermende mondmaskers. Zorgvakbonden hebben daartoe een verzoek ingediend. Ze vinden dat medewerkers uit de sector standaard preventief gebruik moeten kunnen maken van zogeheten FFP2-maskers.

De bonden CNV, FNV, NU'91 en V&VN pleiten voor aanscherping van de RIVM-richtlijn over mondmaskers. In de zorg zijn nu chirurgische mondmaskers in de meeste gevallen de standaard. De betere FFP2-maskers worden alleen aangeraden voor 'hoog-risicohandelingen' bij coronapatiënten en mensen bij wie het virus wordt vermoed.

Wat de bonden betreft moeten FFP2-maskers standaard worden voor alle zorgmedewerkers die te maken hebben met coronapatiënten. Beschikbaarheid is volgens de zorgbonden geen probleem.

2,3 miljoen Nederlanders al beschermd tegen Covid-19

Een op de acht Nederlanders heeft inmiddels antistoffen tegen corona. Uit onderzoek van bloedbank Sanquin onder duizenden bloeddonoren blijkt dat vorige week bij 13 procent van hen sporen van een doorgemaakte corona-infectie zijn aangetroffen, schrijft de Volkskrant.

Dat zou betekenen dat nu bijna 2,3 miljoen mensen natuurlijke immuniteit tegen het coronavirus hebben ontwikkeld. Hun antistoffen zorgen voor langdurige bescherming.

Korpschef Van Essen: Wie expres regels overtreedt krijgt boete

'Daar waar mensen zich niet aan regels houden, zal de politie handhavend optreden. Als je moedwillig de regels overtreedt krijg je een boete", zei korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen donderdagavond bij Op1 in reactie op het invoeren van een avondklok in ons land. Van Essen benadrukte dat 'de fase van waarschuwen nu achter ons is'.

Van Essen zei vertrouwen te hebben in het draagvlak onder de bevolking voor de avondklok. Hij vroeg nogmaals aandacht voor de flexibiliteit van 'de collega's'die nu in plaats van overdag veelal 's avonds worden ingezet. Hij zei opnieuw graag te zien dat ook politiemensen snel gevaccineerd worden.

Plan voor nieuw onderzoekscentrum voor rampen en pandemieën

Nederland krijgt een zogenoemd Pandemic Disaster Preparedness Center. Het Erasmus MC begint het onderzoekscentrum met de TU Delft en de gemeente Rotterdam. Met het centrum hopen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige pandemieën en rampen.

Het is een idee van viroloog Marion Koopmans en werd gelanceerd in het programma Jinek. Koopmans maakt deel uit van het internationale team dat in China de herkomst onderzoekt van het coronavirus. Zij liet via een liveverbinding weten dat er internationaal rekening gehouden moet worden met nieuwe pandemieën. "Dat is zeker iets waar we voor de toekomst serieus mee aan de slag moeten", zegt Koopmans. De komst van het onderzoekscentrum kan daarbij helpen.

Volgens burgemeester Aboutaleb zal bij de toekomstige regering een concreet plan ingediend worden. Het centrum moet er over drie jaar zijn, verwacht hij. Het moet wat hem betreft 'een internationale uitstraling' krijgen met gerenommeerde wetenschappers.

Coronakaart

