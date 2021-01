Roeiers Mark en Kai pakken record en dikke winst bij race over Atlantische Oceaan

Mark en Kai wonnen met een grote voorsprong. Ze lieten tien viermansboten ver achter zich. De volgende boot wordt pas zaterdag bij de finish verwacht. 'Het was afzien op bepaalde momenten, echt loodzwaar, maar ik had geen betere teammaat kunnen hebben. En dat terwijl we elkaar nog maar ruim een jaar kennen', aldus de Wassenaarse Mark. 'We hadden dezelfde ambitie en zijn er keihard voor gegaan. Deze overwinning draag ik op aan mijn moeder.'

Ook Kai uit Rotterdam is door het dolle heen. 'Geweldig om zo'n ervaring met iemand te kunnen delen, elkaar te kunnen motiveren om door te gaan, zeker in moeilijke tijden en er is geen onvertogen woord gevallen.'

Blijdschap na winst Talisker Whiskey Atlantic Challenge | Foto: Atlantic Campaigns

Bloedverziekende hitte en dwarse golven

De race heeft veel indruk gemaakt op beide mannen. Onderweg zagen ze veel wilde dieren. 'Fenomenaal, gister nog een marlijn van vier meter', aldus Mark. 'Dan vergeet je meteen de uitdagende kanten van de race: het wakker worden voor je volgende shift, de bloedverziekende hitte, de tegenwind, de dwarse golven, de oceaan die soms aanvoelde alsof je door dikke stroop roeit', vat Mark de race samen.

Een jaar lang bouwden Mark en Kai aan hun eigen boot voor de overtocht van zo'n 5.000 kilometer. Met de race is geld ingezameld voor kinderkankeronderzoek via de Maarten van der Weijden Foundation. Inmiddels is er 59.628 euro opgehaald voor onderzoek. Dat gaat naar onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen om een vaccin te ontwikkelen voor kinderen met het CMMR-D syndroom, zodat bij hen kanker voorkomen kan worden. In totaal was er 65.000 euro nodig. 'We zijn superblij met alle donaties en hopen ook dat laatste stukje op te halen! Wie helpt ons de laatste 5.372 euro in te zamelen?', aldus Kai.

