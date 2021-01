'Straatterreur van jeugdbendes Zoetermeer had eerder aangepakt moeten worden'

In de nacht van 4 op 5 januari gooiden onbekenden een vuurwerkbom tegen twee huizen in de Rockanjestraat in Zoetermeer. Een woning, waarin ook twee kinderen sliepen, vloog in brand. Een scooter en kinderfietsen brandden volledig af. Burgemeester Michel Bezuijen wil nu versneld grotere maatregelen in de buurt van de Rockanjestraat doorvoeren.

Bezuijen wil samen met de politie en woningbouwvereniging gezinnen dwingen te verhuizen, omdat er in de buurt veel families met kinderen wonen die het verkeerde pad hebben gekozen. Volgens Weekenstroo een goed plan, maar hij vindt wel dat de gemeente veel eerder hard had moeten ingrijpen.

Het CDA-raadslid denkt dat de gemeente te veel rekende op eenzelfde afloop als bij de voormalige probleembuurt Buytenwegh. Daar werd de overlast minder toen er camera's werden opgehangen. Maar dat is een misvatting geweest, vindt hij.

Overlast jeugdbendes

In de tijd van voormalig burgemeester Charlie Aptroot zijn er tijdens raadsvergaderingen insprekers uit de buurt geweest die de problematiek uiteen zetten. 'We hadden toen de signalen moeten oppakken en écht moeten ingrijpen', zegt Weekenstro. Hij denkt dat de overlast van jeugdbendes komt die groter zijn dan waar nu vanuit wordt gegaan.

Gernand Ekkelenkamp, fractievoorzitter van D66 in Zoetermeer, is gematigder in zijn opvattingen over de problemen rond de Rockanjestraat. Hij vindt niet dat de gemeente te laat heeft ingegrepen en is van mening dat de plannen van burgemeester Bezuijen om hele gezinnen te verplaatsen te prematuur zijn.

Ekkelenkamp wil eerst dat er gekeken wordt naar wat er nog meer gedaan kan worden aan de overlast. Bij het verplaatsen van gezinnen zou de overlast zich als een olievlek kunnen verspreiden, denkt hij.

Beide raadsleden en ook verschillende anonieme bronnen zijn het erover eens dat het gaat om een grotere groep jongeren die voor overlast zorgt. Volgens Ekkelenkamp zou het gaan om een harde kern met een groep meelopers in een zeer brede leeftijdsrange. Het is onduidelijk hoe groot de groep precies is. Los van de bendes, zou de groep overlastgevers in Zoetermeer zo'n 250 mensen groot zijn.

Na berichtgeving van Omroep West eerder deze week over de Rockanjestraat hebben zich verschillende mensen bij de redactie gemeld die goed op de hoogte zijn van de situatie in de buurt, maar anoniem willen blijven. Meerdere bronnen geven aan dat buurtbewoners vaak getreiterd en uitgescholden worden door een vaste groep jongeren. Een groep van zo'n vijftien personen zou zich regelmatig verzamelen in een huis in de Rockanjestraat en daar drugs dealen.

Getreiter en bedreigingen

De problematiek sleept al vele jaren voort. De jongeren die nu overlast geven, zouden de tweede generatie zijn van families die eerder problemen gaven. Ze terroriseren de buurt door bijvoorbeeld straatbarbecues te houden met harde muziek. Wie er iets van vindt, wordt mikpunt van getreiter en bedreigingen. 'Deze mensen moeten zo snel mogelijk verplaatst worden uit de buurt', zegt een van de bronnen, die blij is met de plannen van de burgemeester.

Het politieonderzoek naar de brandbom tegen het huis is nog in volle gang. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Alle informatie in deze zaak is nog welkom, zegt de politie.