Binnenhof afgesloten vanwege drukte na aftreden kabinet Rutte III

De commissie die de affaire onderzocht, concludeerde dat de vele duizenden ouders die slachtoffer werden 'ongekend onrecht' is aangedaan. PvdA-leider Lodewijk Asscher stapte eerder al op. Hij was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en nauw betrokken bij de toeslagenaffaire. De roep richting het kabinet om op te stappen werd daarmee de afgelopen dagen ook steeds luider.

In de kinderopvangtoeslagaffaire zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld, toeslagen moesten terugbetalen én werden beboet. Soms liepen de bedragen op tot tienduizenden euro's. Zo ook bij de 35-jarige Janet Ramesar uit Den Haag.

'Aftreden voelt als erkenning'

Ze werd door de Belastingdienst als fraudeur aangemerkt en moest alles terugbetalen. 'Op een gegeven moment kán je het niet meer betalen. Dan krijg je loonbeslag en komen er andere schulden bij.' Uiteindelijk raakte Janet een paar jaar geleden ook nog haar baan kwijt en kreeg ze Veilig Thuis op haar dak. 'Mijn zoon woont niet meer thuis, ik ben eigenlijk alles kwijtgeraakt wat ik kwijt kon raken.'

Janet Ramesar bij het Binnenhof | Foto: Omroep West

Het aftreden van het kabinet voelt voor Janet als een erkenning. 'Ook al is het nog heel kort voor de verkiezingen, ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor wat er is gebeurd. Daarmee geven ze een signaal af, dat wat er is gebeurd, fout is. Er is nu echt de bevestiging dat alles wat je is overkomen, nooit had mogen gebeuren.'

Demissionair verder

De bewindspersonen van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die samen het kabinet vormen, zullen hun ontslag aanbieden bij de koning.

Premier Mark Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer | Foto: ANP/Bart Maat

Daarmee wordt Rutte-III ruim twee maanden eerder dan voorzien demissionair. Die status zat er al aan te komen, omdat een kabinet altijd demissionair wordt als er Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Die verkiezingen worden half maart gehouden. Totdat er een nieuw kabinet is gevormd, blijft het vorige kabinet de belangrijke zaken behandelen.

Aanpak coronacrisis gaat door

Demissionair betekent namelijk dat het ontslag is ingediend, maar dat het kabinet nog wel in functie is. Ministers en staatssecretarissen handelen lopende zaken nog gewoon af, maar omstreden of gevoelige onderwerpen worden aan het volgende kabinet gelaten. Er komt dan een lijst met gevoelige onderwerpen die niet behandeld worden, maar ondertussen zit Nederland nog steeds in de coronacrisis.

Het demissionaire kabinet blijft bevoegd om acute corona-gerelateerde onderwerpen aan te vliegen. Zo kunnen vaccins nog worden aangekocht, lockdowns kunnen nog worden verlengd/verzwaard/verlicht/beëindigd en hetzelfde geldt voor economische steunpakketten. Dat meldt de NOS.

Kabinet-Rutte I ging ook onderuit

In april 2012 struikelde voor het laatst een kabinet. Het ging toen om het eerste kabinet onder leiding van premier Rutte. Oorzaak was het mislukken van het Catshuisoverleg over de begroting voor 2013. Tijdens dat overleg liet de PVV weten niet in te kunnen stemmen met de financiële plannen voor het komende jaar, waarna Rutte het ontslag van het kabinet aanbood bij de koning. Later dat jaar kwamen er nieuwe verkiezingen, waarna in november het tweede kabinet Rutte werd beëdigd.