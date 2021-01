Jagers mogen 's nachts geen vossen meer afschieten in de provincie Zuid-Holland. Ook mogen ze geen kunstlicht meer gebruiken. De provincie had deze jacht toegestaan om weidevogels te beschermen, maar de rechtbank in Den Haag heeft de nachtelijke vossenjacht verboden.

'Dit is een mooie overwinning, want sinds er ‘s nachts mag worden bestreden is het afschot van vossen bijna verdubbeld', vertelt Jessica Smit van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. 'Het gaat om heel wat extra en onnodig dierenleed.' Uit cijfers van de provincie blijkt dat er in 2020 's nachts meer dan twee keer zoveel vossen zijn afgeschoten dan overdag. In de nacht ging het om 197 vossen, overdag werden er 87 afgeschoten vossen geregistreerd. De meeste vossen in de provincie worden afgeschoten in de Duin- en Bollenstreek, namelijk 130. Ook in De Aarlanden, Delfland en Reeuwijk zijn vorig jaar vossen afgeschoten.

Het jagen op vossen is in Nederland toegestaan door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit mag dag en nacht. Alleen moet de provincie voor het gebruik van een geweer in de nacht een extra ontheffing geven. Net als voor het gebruik van kunstlicht om het doelwit beter te kunnen zien. De provincie heeft deze ontheffing afgegeven, maar diverse dierenrechtenorganisaties hebben deze bij de rechter aangevochten.

De vos als zondebok

De dierenrechtenorganisaties hebben hierin gelijk gekregen. Volgens de rechtbank heeft de provincie niet voldoende gemotiveerd waarom deze ontheffing nodig is om de weidevogels te beschermen. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat de uitspraak in beraad wordt genomen. 'De provincie had deze ontheffing verleend, omdat vossen vooral ’s nachts actief zijn en beheer zo efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. Belangrijk, omdat het niet goed gaat met de weidevogels.'

Volgens Pauline de Jong van Fauna4Life is echter niet bewezen dat dit door de vossen komt. 'De vos wordt aangewezen als zondebok, maar is er in Zuid-Holland geen enkel onderzoek dat aantoont dat de vos een gevaar vormt voor bodembroedende vogels. Weidevogels staan vooral onder druk door de intensivering van de landbouw en de afname van geschikte leefgebieden.'

Raad van State

De provincie Zuid-Holland heeft nog enkele mogelijkheden om jagers toch toe staan dat ze 's nachts met geweer op vossen mogen jagen. Zo kan de provincie tegen de uitspraak van de bestuursrechter in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Ook kan het provinciebestuur duidelijker uitleggen waarom de nachtelijke jacht op de vos noodzakelijk is om de vogels te beschermen.

Wat de provincie gaat doen kan een woordvoerder nog niet zeggen. Tot die tijd is de nachtelijke jacht verboden. 'We beraden ons nu op de uitspraak van de rechter en houden ons uiteraard aan de uitspraak. Er is een streep gezet door de ontheffing, dus er mag nu niet ’s nachts worden beheerd met geweer of kunstlicht.'

