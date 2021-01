Spannende laatste etappe voor Tim en Tom Coronel: kleine verschillen in klassement Dakar Rally

Tim en Tom Coronel hebben de plekken die woensdag verloren werden tijdens de tiende etappe van de Dakar Rally, donderdag terugveroverd. De 28ste dagtijd werd neergezet, goed voor drie posities winst in het algemeen klassement. De 25ste plek waar de tweelingbroers nu op staan, zou hun beste eindklassering ooit zijn. Vrijdag is de laatste etappe.

Tim Coronel heeft het over 'ongehoord mooie valleien' en 'echt geweldige duinpartijen' waar donderdag doorheen gereden werd. 'We hebben lekker gereden en de auto geeft geen krimp. Ik kan in de spiegel kijken en weten dat ik er het maximale uit heb gehaald', blikt de 48-jarige Alphenaar terug op de voorlaatste rit van 598 kilometer.

'Dit is was een lange maar vette dag', vindt Tom op zijn beurt. 'Maar ook wat je mag verwachten van Dakar. Ze proberen je mentaal kapot te krijgen. De hele dag ben je tot in je tenen geconcentreerd. Wij heben geen fouten gemaakt en hebben daardoor best wat posities gewonnen.'

Deelnemersveld dicht bij elkaar

De laatste etappe is vrijdag. Vanuit Yanbu, de finishplaats van donderdag, wordt naar Jeddah gereden. 447 kilometer hebben Tim en Tom nog af te leggen naar de Saoedi-Arabische stad waar de Dakar Rally op zaterdag 2 januari van start ging.

Dit jaar is de slotrit geen rondje om de kerk. 'Een volwaardige proef dus. Daar gaan we nog even goed voor zitten', aldus Tim tegen mediapartner Studio Alphen. Om 08.41 uur Nederlandse tijd starten de twee.

Vijf auto's hijgen in hun nek

De verschillen in het klassement zijn klein. Tim en Tom Coronel staan zelf op de 25ste plek. De broers moeten een kwartier goedmaken op de 22ste eindklassering, wat met nog één etappe te rijden het maximaal haalbare lijkt. Anderzijds hijgen vijf andere auto's de broers in de nek en kunnen Tim en Tom zomaar naar de 29ste plek duikelen.?

