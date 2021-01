Zorgmedewerkers in Hollands Midden ingeënt: 'Hier lang naar toe gewerkt'

De GGD Hollands Midden is vrijdagochtend begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Bij het Event en Convention Center in Leiden krijgen de eerste vierhonderd zorgmedewerkers een prik. 'We hebben er lang naar toegewerkt, maar nu is het eindelijk zo ver', vertelt Margreet Bekedam namens de GGD.

Bekedam is projectleider vaccinatiecampagne bij de GGD Hollands Midden. Het is voor haar dan ook een bijzondere dag. 'Het voelt feestelijk, want we hebben er zo hard voor gewerkt', zegt ze in West Wordt Wakker op Radio West. 'Iedereen heeft er zin in, dus het is voor ons een fijne dag.'

Ze werd dan ook met een ander gevoel dan normaal wakker, geeft Bekedam toe. 'Je voelt toch een beetje een kriebel, maar dan wel een aangename kriebel. Ik ben niet zenuwachtig of het allemaal wel gaat lukken, maar het is toch iets waar we lang naartoe hebben gewerkt en nu is het dan eindelijk zover.'

Twee keer drie pilotregio's

De GGD Hollands Midden hoort bij de grote groep GGD's die vrijdag als laatste zijn begonnen met vaccineren. Zo begon de GGD Haaglanden afgelopen maandag al met de vaccinatie van het zorgpersoneel. Dit is een bewuste keuze geweest, legt Bekedam uit. 'Er is landelijk geregeld wie wanneer zou beginnen met vaccineren. De eerste drie locaties begonnen op 6 januari, de volgende drie op 11 januari en de rest op 15 januari. Door twee keer drie pilotregio's aan te wijzen kon de rest kijken hoe het er in de praktijk aan toe gaat.'

De projectleider zegt veel opgestoken te hebben van haar bezoekjes aan de vaccinatielocaties waar al eerder is begonnen met inenten. 'We hebben een landelijke richtlijn gekregen over hoe we de locatie het beste in konden richten', legt Bekedam uit. 'Maar in de praktijk blijkt het vaak dat het toch handiger is om bepaalde dingen net iets anders in te richten of mensen net iets anders te positioneren.'

Snel verder ophogen

De eerste zorgmedewerkers werden vrijdag om 8.00 uur ingeënt. De GGD Hollands Midden gaat voorlopig vierhonderd mensen per dag vaccineren. Bekedam hoopt dat dit er snel meer kunnen worden. 'We vaccineren dagelijks van acht tot acht uur. Hiervoor gebruiken we 3,5 priklijn. Wat inhoudt dat we constant drie mensen tegelijk in kunnen enten en op de drukke momenten vier mensen tegelijk. In Leiden hebben we ruimte om twaalf mensen tegelijk in te enten, maar op dit moment mogen we vierhonderd mensen per dag vaccineren en dat halen we met deze capaciteit.'

De GGD hoopt dan ook dat er snel meer vaccins beschikbaar komen voor ons land. 'Wij kunnen dan snel verder ophogen', besluit Bekedam. 'Maar daar hebben wij verder geen invloed op. De leveringsdata en de hoeveelheid van de vaccins, en de goedkeuring van nieuwe vaccins door de Europese Gezondheidsraad, dat is uiteindelijk de richtlijn voor het hele vaccinatiebeleid.'

