Slachtoffer toeslagenaffaire Janet tevreden met aftreden kabinet: 'Ik ben alles kwijtgeraakt'

Gedupeerde van de toeslagenaffaire Janet Ramesar (35) uit Den Haag is tevreden met het besluit dat het kabinet is afgetreden. Janet is een van de duizenden gedupeerden. 'Ze hadden het allang moeten doen, maar liever nu dan helemaal niet', vertelt ze.

In de kinderopvangtoeslagaffaire zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld, toeslagen moesten terugbetalen én werden beboet. Soms liepen de bedragen op tot tienduizenden euro's. Het kabinet maakte vrijdag bekend af te treden om de affaire.

Ook Janet moest vijf jaar aan kinderopvangtoeslag terugbetalen en kwam daardoor financieel in de problemen. 'Ik heb altijd gezegd, het klopt niet, ik heb gewoon fulltime gewerkt, ik heb gewoon recht op die toeslag', vertelt Janet in West Wordt Wakker op Radio West. Toch werd ze door de Belastingdienst als fraudeur aangemerkt en moest ze alles terugbetalen.

Je kan niet normaal boodschappen doen

Ontslagen

'Op een gegeven moment kán je het niet meer betalen. Dan krijg je loonbeslag en komen er andere schulden bij.' Uiteindelijk raakte Janet een paar jaar geleden ook nog haar baan kwijt en kreeg ze Veilig Thuis op haar dak. 'Mijn zoon woont niet meer thuis, ik ben eigenlijk alles kwijtgeraakt wat ik kwijt kon raken. Als je financieel helemaal niks kan, je kan niet normaal boodschappen doen, je kan niks. Je kan niet leven. Je leeft echt alleen maar op de automatische piloot.'

'Eerst dacht ik, ik kom hier wel uit, dit is gewoon onterecht. Maar uiteindelijk kom je er dus niet uit, want de Belastingdienst wilde gewoon geld van mij hebben.' In de wanhoop vraagt Janet schuldhulpverlening aan, maar die krijgt ze niet. 'De Belastingdienst gaf aan dat ik niet ten goede trouw had gehandeld.'

Erkenning

Dat het kabinet aftreedt, voelt voor Janet als erkenning. 'Ook al is het nog heel kort voor de verkiezingen, ze nemen hun verantwoordelijkheid nu voor wat er is gebeurd. Daarmee geven ze een signaal af, dat wat er is gebeurd, fout is.'

Toch vindt Janet het ook zwaar dat heel Nederland nu zo met de toeslagenaffaire bezig is. 'Ik wist altijd dat ik hierin niet fout zat, alleen de wereld vond dat ik wel fout zat. Zo voelde dat, want niemand werkte mee. Nu iedereen in Nederland weet wat de toeslagenaffaire is, is het nog een stukje zwaarder geworden. Omdat je nu echt de bevestiging hebt dat alles wat je is overkomen, nooit had mogen gebeuren.'

Compensatie

Ze hoopt dat er snel een einde komt aan de tien jaar ellende. 'Ik ben al wel gedeeltelijk gecompenseerd, maar dat is nog niet goed gegaan. Ik moet ook nog naar een commissie om te praten over de materiële en immateriële schade.'

Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed

Als alles achter de rug is wil Janet haar studie rechten weer oppakken. 'Dat is ook wel echt mijn doel.' Maar nu draait haar leven nog om de toeslagenaffaire: 'Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Dat is heel zwaar.'

Aangifte

Samen met negentien anderen heeft Janet aangifte gedaan tegen de verschillende verantwoordelijke ministers. 'Ik hoop dat er iets wordt gedaan met die aangifte. Dit is gewoon moedwillig gedaan en het is niet dat het om een paar mensen gaat... Ik hoop echt dat er wat gedaan wordt met die aangifte.'

