Meerderheid Tweede Kamer zegt 'ja' tegen eigen verhuizing, maar heeft wel twijfels

Bij het debat over de verhuizing bleek volgens de NOS dat een meerderheid de verhuizing naar B67 steunt. 'Er staat een reserve-parlement voor ons klaar. Het plafond is lager, maar je waant je in de plenaire zaal', zei CDA-Kamerlid Van der Molen tegen de tegenstribbelende oppositiepartijen. Het opgeknapte gebouw is volgens onderzoek coronaproof en daarmee is ook het grootste bezwaar van de VVD weggenomen.

Over het vertrek uit het Binnenhof is al enige tijd onenigheid. Een deel van de Kamer betwijfelt het nut en de noodzaak van verhuizen. Een stapsgewijze renovatie van een Binnenhof dat open blijft, zou beter en goedkoper zijn, stelden onderzoekers onlangs. En B67 zou niet coronaproof zijn.

Brandgevaar in Binnenhof

Kritische twijfelaars als SP, GroenLinks en PvdA staan tegenover staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. Hij wil dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk verhuist zodat het achterstallig onderhoud aangepakt kan worden. Het kabinet denkt dat het renoveren van een leeg Binnenhof goedkoper, beter en veiliger is en vraagt om spoed.

Experts waarschuwen al langer voor brandgevaar in het in verval geraakte Binnenhof-complex. Voor D66 is dat de belangrijkste reden om te vertrekken. 'De brandweer gedoogt al te lang dit gebouw', aldus D66'er Van Eijs.

De verbouwing

In 2015 stemde de Tweede Kamer in met het kabinetsplan het Binnenhofcomplex in één keer grondig op te knappen. Alle bewoners - de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken - moesten vertrekken; de Tweede Kamer voor een periode van 5,5 jaar.

Nederland kwam uit een economische crisis en koos voor de goedkoopste optie; een 'sobere en doelmatige' verbouwing voor 475 miljoen euro. Een stapsgewijze verbouwing zou 600 miljoen euro kosten en dertien jaar langer duren. De renovatie is nodig vanwege groot achterstallig onderhoud. De coalitiepartijen hebben zich nu duidelijk achter Knops geschaard. De oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en SGP hebben vooral heel veel vragen. PVV en 50Plus willen niet weg.