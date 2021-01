ADO Den Haag-aanvoerder Daryl Janmaat onzeker voor ontmoeting met AZ

'We kunnen eromheen draaien, maar het mag duidelijk zijn dat, als een jongen een tijd niet heeft gespeeld, vervolgens in een korte tijd twee wedstrijden in actie komt en dan uitvalt, dat je dan voorzichtig moet zijn', vervolgt Brood.

De meest logische vervanger van Janmaat is de Italiaan Dario Del Fabro. Zeker ook omdat verdedigers Peet Bijen en Gianni Zuiverloon nog altijd geblesseerd zijn. 'Als ik kijk naar de revalidatie van Zuiverloon, dan zie ik dat hij behoorlijke sprongen maakt. Daar ben ik blij om. Bijen traint nog apart, die heeft nog iets langer nodig. Beiden zijn wel op het veld en hebben hun voetbalschoenen aan.'

Tijdens het persmoment werd onder meer gesproken over het contrastverschil tussen RKC-uit (0-1 winst) en VVV-thuis (1-4 verlies). 'Een belangrijk punt was het verloop van de wedstrijd. Je staat na zes minuten al met 0-1 achter. Daarna zijn we niet bij machte om het om te draaien, we hadden meer balbezit, maar we creërden vrijwel niets', zegt John Goossens. 'Tegen RKC speelden we heel volwassen, gaven we niks weg en creërden we wat kansen. Dat is het grootste verschil.'

Verval

De verwachting was dat het verval minder groot zou zijn door de inbreng van ervaren spelers als Janmaat, Vejinovic en Goossens. 'Natuurlijk hoop je daar op, maar je noemt nu wel spelers op die een tijd niet hebben gespeeld, dat is wel iets dat meeweegt', zegt Goossens, die ook zelf in de eerste helft van het seizoen veel op de reservebank zat.

'Je moet wel in een ritme van wekelijks spelen komen. Momenten herkennen en weten waar een bal gaat vallen, daar moet je wel aan wennen, dat heeft helaas wel tijd nodig.'

Ook Brood kwam terug op de wedstrijd tegen VVV-Venlo. De trainer was na afloop duidelijk vinnig. 'Of het irritatie is, weet ik niet. Het fanatisme kwam weer naar boven, dat had ik langs de lijn ook. Het komt naar boven omdat ik dan denk, het is zo onnodig om op deze manier onderuit te gaan. Je verwacht dat de ploeg stabieler staat, zeker ook gezien het belang van de wedstrijd. We zijn geslacht op de omschakeling, dan ben je teleurgesteld, niet meer dan dat.'

Vermoedelijke opstelling

Dario Del Fabrio lijkt de logische vervanger van Daryl Janmaat. De verwachting is dat ook Ricardo Kishna niet zal starten in Alkmaar. Zijn vervanger lijkt Bilal Ould-Chikh te worden.