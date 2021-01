Sneeuw op komst: 'Naar verwachting genoeg om een sneeuwpop te maken'

Het wordt de komende dagen winters weer en zaterdag wordt sneeuw verwacht. 'De sneeuw trekt halverwege de middag ons land binnen', zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Rond 15.00 uur vallen de eerste witte vlokken in onze regio, denkt de weerman. 'In de tweede helft van de avond wordt het in het westen weer droog.' Het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgegeven vanwege gladheid op de wegen.

Het is zaterdag de hele dag rond het vriespunt, dus de sneeuw blijft liggen. 'Ik verwacht toch wel twee a drie centimeter sneeuw. Genoeg om een sneeuwpop te maken', zegt weerman Van Bernebeek. 'Maar je moet erbij zijn als het valt, want in de loop van de nacht draait de wind en komt er een westenwind van zee. Zondagochtend vroeg is het al drie graden boven nul en zondagmiddag kan het wel zeven graden worden.'

Het KNMI waarschuwt mensen alert te zijn als ze de weg op gaan. 'De sneeuw blijft zaterdag goed liggen op de wegen, omdat de bodem koud is. In het oosten van het land is ook ijzel mogelijk,' zegt Van Bernebeek. De gladheid verdwijnt in de loop van zondagochtend.

Paar uur sneeuwpret

De echte sneeuwpret duurt dus maar een paar uur. 'En ik vrees dat we het hier voorlopig even mee moeten doen', zegt de weerman van Weerplaza. 'In de loop van de week wordt het alleen maar zachter en gaat het regenen. Woensdag kan het 10 graden worden.'

