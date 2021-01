Overvaller met softdrugs ervandoor bij Leidse coffeeshop

De overvaller kwam donderdagavond tussen 18.15 uur en 18.30 uur de coffeeshop aan de Nieuwe Beestenmarkt binnen. Met een onbekend voorwerp bedreigde hij het personeel. Hij pakte een hoeveelheid softdrugs en ging er daarna lopend vandoor.

De overvaller vluchtte in de richting van de Haarlemmerstraat. Nadat hij de Turfmarktbrug was overgestoken ging hij linksaf de Caeciliastraat in. Onderweg gooide hij het voorwerp waarmee hij de medewerkers van de coffeeshop had bedreigd in het water.

Slank postuur

De politie kijkt vrijdag in het water of het voorwerp waarmee gedreigd werd gevonden kan worden. Ook zijn ze op zoek naar de overvaller. Volgens de politie gaat het om een blanke man van ongeveer 20 jaar. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1,80 meter lang. De overvaller droeg donderdag donkere kleding en had een capuchon op zijn hoofd.

