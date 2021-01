Amateurvoetballers missen wedstrijden en trainingen: 'Mijn moeder vindt dat ik druk ben thuis'

Donderdagavond op Sportpark De Middelmors in Rijnsburg. Normaal gesproken krioelt het hier van de spelers en trainers die zich allemaal voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag. Over het hele complex galmen de luidruchtige aanwijzingen van trainers, hoor je opgewonden stemmen en klinkt het geluid van kaatsende ballen. Maar deze avond is het ijzig stil. Op het hoofdveld brandt licht. Daar trainen twee spelers van Rijnsburgse Boys 1: Jeroen Spruijt en Bram Ros.

'Je wil toch een beetje fit blijven', vertelt Ros. 'En bovendien wil ik ook wel weer eens het huis uit en een beetje bewegen.' Ze hebben een heel veld voor zichzelf, want trainen met meer dan twee personen tegelijkertijd is niet toegestaan. 'De club geeft ons de mogelijkheid om op vrijwillige basis te komen trainen in tweetallen en samen met Bram maak ik daar gebruik van', zegt Spruijt.

De spelers lopen zich in een rustig tempo warm, waarna er wat voetenwerk- en sprintoefeningen worden gedaan. 'Waar ik de motivatie vandaan haal? Ja toch het verlangen naar het moment dat we gewoon weer mooie wedstrijden kunnen spelen. En dan wil je natuurlijk een beetje fit zijn', zegt Spruijt terwijl hij de pionnen uitzet. 'Ik had wel echt motivatieproblemen eind vorig jaar', geeft Bram Ros toe. 'Ik had ook wat last van mijn rug en weinig zin. Maar na de jaarwisseling hebben we samen afgesproken om de training toch weer op te pakken. Mijn moeder zei thuis ook: Jeetje Bram, wat ben je druk. Ik miste ook gewoon een uitlaatklep.'

Weinig vertrouwen in hervatting

Beide spelers van de tweededivisionist hebben weinig vertrouwen in een spoedige hervatting of herstart van de competitie. 'Ik denk dat het niet meer gaat lukken', zegt middenvelder Spruijt. 'Ik hoorde wel dat de KNVB nog plannen heeft, maar dat zie ik eigenlijk somber in. Je moet ook rekening houden met een voorbereiding van zo'n zes weken. Dan zitten we alweer in april. Het wordt een lastig verhaal.'

Ook Bram Ros ziet de toekomst wat dat betreft somber in. 'Ik werk in het onderwijs en verwacht dat de scholen tot het voorjaar dicht zullen blijven. Het zou mij niet verbazen als we tot april in een lockdown blijven. En als we dan al een competitie gaan spelen, dan zal er geen kampioen worden uitgeroepen en er zal niet worden gedegradeerd. Dus ja: dan speel je eigenlijk nergens voor.'

Verloren seizoen

Het lijkt er alleszins op dat de amateurvoetballer weer te maken heeft met een verloren seizoen. 'Ja, dat kun je wel zeggen. We spelen nu allebei drie seizoenen hier bij Rijnsburgse Boys, en eigenlijk hebben we maar één goed seizoen gedraaid', zeggen Bram Ros en Jeroen Spruijt. Zij vervolgen eenzaam hun training - nog wat pass- en trapoefeningen - met de hoop op betere tijden.

LEES OOK: Trainers van Scheveningen en Katwijk hebben twijfels over hervatten competitie in januari