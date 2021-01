Wesley was verslaafd en jatte een fiets; nu moet er nog afgerekend worden

'Ja, die fiets heb ik meegenomen, maar de sleutel zat er nog in.' Wesley, een gezette Hagenees van 39, wil er niet te veel over zeggen, maar dat hij de fiets heeft gepikt zal hij niet ontkennen. 'Ook al zat de sleutel erin, dan nog mag u hem niet meenemen', stelt de politierechter vast. 'Is uw eigen fiets wel eens gestolen? Dan weet u hoe vervelend dat is.'

Ja, natuurlijk weet Wesley dat zelf ook wel. Maar hij ging toen, een jaar geleden, door een zware periode. Hij was verslaafd, zijn vriendin was bij hem weggegaan met hun twee kinderen, hij was op straat terecht gekomen en had geld nodig. Maar hij had het niet moeten doen, vindt hij zelf nu ook.

'Ik heb dit hoofdstuk afgesloten, ik ben nu clean en ik vind het het klote dat dit is gebeurd en dat ik hier zit', zo zegt de verdachte. 'Ik ben alles verloren door mijn verslaving.' De gevolgen daarvan zijn inmiddels wel tot hem doorgedrongen: 'Eerst moet je heel veel verliezen en pas dan word je wakker.'

'Het was een mooie damesfiets'

Wesley is niet de enige die liever ergens anders was geweest, de officier van justitie deelt het sentiment. 'U zegt dat u het klote vindt dat u hier zit en dat vind ik ook voor een zaak als deze. Ik heb ook wel wat anders aan mijn hoofd, maar de maatschappij en het slachtoffer hebben dit hoofdstuk nog niet afgesloten. Er moet nog afgerekend worden.'

Hoe die rekening eruit moet zien wordt onderwerp van discussie. Het slachtoffer heeft een claim ingediend van ruim duizend euro, waarvan 650 euro voor een nieuwe fiets, kosten voor het openbaar vervoer omdat ze tijdelijk geen fiets had en emotionele schade, omdat ze erg verdrietig was over de diefstal. 'Het was een mooie damesfiets waar ik indertijd 650 euro voor heb betaald en dat heeft de nieuwe fiets me ook gekost', zo legt ze uit.

Geen bonnetjes

De politierechter vraagt waar de onderbouwing van de claim dan is. Ze ziet geen bonnetjes van de fietsen, de oude noch de nieuwe, en ook geen bewijs van de OV-kosten. Het slachtoffer zegt dat die thuis liggen en dat ze die nog wel even kan halen, maar dat is volgens de rechter toch echt te laat. 'U had ze meteen moeten bijvoegen bij uw claim. Ik ga de zaak hier niet voor aanhouden, dat is een te grote belasting van het rechtsstelsel voor zo'n eenvoudige zaak.'

'Maar de fiets was echt heel duur', protesteert het slachtoffer nog. De officier van justitie wil de vrouw nog een beetje tegemoet komen en vraagt de rechter om 200 euro toe te wijzen voor de fiets. De advocaat van Wesley vindt dat veel te veel. 'Dit model is twaalf jaar oud. Ik heb het net even opgezocht op Marktplaats. Er worden er vier aangeboden voor 50 en 75 euro. Dus dat is wel genoeg.'

Plaag in de stad

De officier van justitie vindt dat de verdachte ook een taakstraf moet krijgen. 'Fietsendiefstallen zijn een ontzettende plaag in deze stad en dit land. Ze leiden tot ergernis en kosten. En dat alleen omdat u geld nodig had.' De officier eist een taakstraf van dertig uur. Wesley lijkt het maar onzin te vinden, hij ligt half in zijn stoel en lacht schamper als de eis wordt uitgesproken.

Zijn advocaat gaat de diefstal niet bestrijden en gezien de financiële situatie van zijn cliënt is hij ook blij dat er geen boete is geëist. Maar hij vindt 20 uur taakstraf wel genoeg. De verdachte benadrukt nog maar eens dat hij veranderd is: 'Ik heb weer een eigen woning en misschien mag ik mijn kinderen weer zien. Die zijn het belangrijkst.'

Taakstraf voor Wesley

De rechter vindt een taakstraf op zijn plaats en ze veroordeelt Wesley tot 20 uur werken. De vordering van het slachtoffer wordt grotendeels afgewezen. Geen bonnetjes, geen vergoeding. 'Dat kan ik niet mooier maken', aldus de rechter. Wel schat ze de waarde van de fiets op 200 euro, zoals de officier van justitie had gevraagd. 'Dat is hoger dan de advocaat, maar ik vind dat redelijk.'

Wesley schudt zijn hoofd. Hij had op een lager bedrag gerekend. Zijn slachtoffer staat teleurgesteld op, zij had op meer gehoopt. 'Dan is het nu klaar en zien we u niet meer', zo besluit de rechter. 'Dat weet ik wel zeker', antwoordt de man en hij beent de zaal uit.

De naam van de verdachte is in verband met de privacy gefingeerd

