Kwekers tegen volledige digitalisering veiling: 'Bloemen moet je zien, voelen, ruiken'

Vanaf 31 maart krijgen heel wat kwekers uit de regio er een extra taak bij. Namelijk die van webshopbeheerder. Kwekersorganisatie Royal FloraHolland heeft namelijk een platform in het leven geroepen waar kwekers hun producten verplicht op moeten gaan aanbieden en verkopen. Maar niet alle kwekers zijn blij met die ontwikkeling. Kweker Marcel Duijvestein: 'Met name bijzondere en nieuwe producten kan je niet van een foto kopen. Bloemen zijn emotie.'

Nu gebeurt er al veel digitaal, maar bij de drie grote veilingen in Rijnsburg, Naaldwijk en Aalsmeer is nog altijd één fysieke veilingklok aanwezig, waar kopers producten kunnen zien. 'Dat gaat straks veranderen', vertelt Steven van Schilfgaarde, directeur van Royal FloraHolland. 'Door te mikken op één digitaal platform, waar we kopers en verkopers met elkaar kunnen verbinden. Daarmee kunnen we heel efficiënt en effectief onze transacties organiseren.'

Wie dus wil dat zijn handel via FloraHolland blijft lopen, is verplicht zich bij het platform aan te melden. En dat heeft best wat voeten in de aarde. 'Je moet je hele catalogus digitaal invullen', zegt Eduard Ter Laak, van Ter Laak Orchids. 'Maar als je het eenmaal gedaan hebt, is het een kwestie van bijhouden.'

Zien, voelen, ruiken

Volgens sommige kleine kwekers blijft het vreemd om bloemen en planten van een foto te kopen. 'Die moet je zien, voelen, ruiken', vertelt kweker Duijvestein. 'Daarnaast is het gevaarlijk om als kweker afhankelijk te zijn van één systeem. Laatst lag het er ook al een keer uit. Dan kun je gewoon niks verkopen.'

Wat betreft het ontbreken van fysiek contact geeft de veiling aan nog naar oplossingen te zoeken. 'Misschien moet er één ruimte ingericht worden als een soort galerie met bijzondere bloemen en planten. Daar hebben we onszelf het komende half jaar voor gegeven om naar te kijken. Maar het moet kostentechnisch wel mogelijk zijn.'

Prijs dalen

Naast het digitale platform wordt er ook digitaal geveild, volgens één landelijke klok. 'Wij zijn voor een zo optimaal mogelijke marktwerking. Door één landelijke klok wordt zowel de vraag als het aanbod groter en is de kans aanzienlijk dat dit een positief effect heeft op de prijs.'

Maar daar denken sommige kwekers anders over. 'Door alles op één hoop te gooien, zal het veilen langer duren', legt kweker Dennis van Santen uit. 'Je ziet nu ook dat de koopkracht later in de ochtend afneemt en de prijs daalt.' Royal FloraHolland geeft toe dat er met de veranderingen veel van de kwekers gevraagd wordt. 'We proberen iedereen dan ook zo goed mogelijk bij te staan, zodat we sierteelt Nederland verder gestalte kunnen geven in de wereld.'

