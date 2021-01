Leidse studentes maken quarantaine-kookboek: 'We willen een positieve draai geven aan deze tijd'

Ondernemen is in deze tijden niet heel gemakkelijk, zeker niet als je net begint. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld de Leidse studentes Suzan van Leeuwen en Emilie Verhaar. Omdat hun oorspronkelijke plannen na hun afstuderen door het coronavirus niet door konden gaan, besloten ze het roer om te gooien. Ze maakten een quarantaine-kookboek.

'Het is niet zomaar een kookboek', zegt Emilie. Op het menu voor de lunch staat een gerecht uit het kookboek. 'Het is echt een quarantaine-kookboek, waarin we je door tien dagen quarantaine helpen met een ontbijt, lunch en diner.' Daarnaast staat het boek vol met ideeën om de dag thuis door te brengen en er staan muziektips voor bij het eten in.

De twee studentes kregen het koken van huis uit mee. 'Ik ben zeker geen chef', zegt Suzan. 'Maar we zijn wel allebei kookfanaten. Het is echt een leuke hobby.'

Streep door reisplannen

Het idee voor een kookboek ontstond toen ze na hun studie commerciële economie niet konden gaan reizen. 'Veel studenten gaan dan een half jaartje reizen voordat ze aan hun master aan de universiteit beginnen. En dat wilden wij ook', vertelt Suzan. 'Toen dat niet doorging wilden we veel gaan werken, maar dat is lastig in deze tijd. Dus toen dachten we: waarom gaan we zelf niet ondernemen?'

Dat deden ze, met als resultaat het kookboek. 'We vinden het gewoon superleuk om onze passie voor koken en ondernemen te combineren', zegt Emilie. 'En we willen met het boek vooral ook een positieve draai geven aan deze tijd.'

